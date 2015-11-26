Сын скандальной М. Соловьенко "накуролесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей

Помимо многомиллионного ущерба пациенты госучреждения на несколько месяцев остались без аппарата МРТ

Журналисты заходят в зал заседаний ЗС ПК. Фото: ИА PrimaMedia

Медицинский центр ДВФУ обратился в полицию с заявлением о проведении расследования в отношении своего главного инженера Константина Колесникова — сына скандально известной местной активистки Марии Соловьенко. Руководители госучреждения считают, что деятельность Колесникова на ответственной должности могла нанести центру материальный ущерб около в 4 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства от источников в медицинских кругах региона, заявление на Колесникова поступило в УМВД по Приморскому краю в четверг, 1 августа, и стало итогом тщательного внутреннего расследования, длящегося еще с апреля 2019 года.

Сын скандальной М. Соловьенко "накуралесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia Сын скандальной М. Соловьенко "накуралесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia Сын скандальной М. Соловьенко "накуралесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia Сын скандальной М. Соловьенко "накуралесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

И так сойдет

Вечером 6 апреля 2019 года в Медцентре произошла аварийная ситуация. Из-за перебоев с электроснабжением вышел из строя источник бесперебойного питания (ИБП), поддерживающий непрерывную подачу энергии в систему дорогостоящего аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). Дежурный врач согласно инструкциям сообщила о происшествии главному инженеру МЦ Колесникову, однако он, "не приняв личного участия в решении экстренной ситуации и не доложив о ней руководству, посоветовал обратиться к дежурному электрику", говорится в материалах расследования.

Далее ситуация развивалась по заурядному сценарию безответственности и головотяпства. Дежурный электрик прибыл на проблемный участок и попросту отключил звук сигнала ИБП, который порядком надоел окружающим. Пищание прекратилось, электрик с чувством выполненного долга покинул объект и проблемы, казалось было главному инженеру, решены. Поскольку день 6 апреля 2019 года был субботним, о том, что в течение оставшийся ночи и следующих суток аппарат МРТ был обесточен, узнали только утром понедельника. А вместе с этим выяснили, что без электропитания остановилась работа криокомрпессора, в результате чего гелий, необходимый для генерации магнитного поля аппарата, из жидкого состояния перешел в газообразное, испарился через аварийный сброс и размагнитил МРТ.

А поутру они проснулись

Немного забегая вперед, отметим, что пока главный инженер находился на своих заслуженных выходных, Медицинский центр ДВФУ понес ущерб на сумму 3 млн 794 тысячи 566 руб 50 коп и на несколько месяцев остался без инновационной дорогостоящей медицинской техники, за поставки которой в край перед самим президентом некогда радела мать главного инженера Мария Соловьенко.



Мария Соловьенко на последнем перед каникулами заседании Зксобрания Приморья, 24 июля 2019 года. Фото: ИА PrimaMedia

Столь крупный инцидент быстро вышел за пределы Медицинского центра, о нем узнали в ректорате и уже 19 апреля проректор ДВФУ по медицинским вопросам создал специальную комиссию и запустил внутреннее расследование случившегося. Итогами разбирательства стали выводы о том, что электрики дежурной смены, как полагается, внесли в "Оперативный журнал" сведения о факте происшествия, выполнив тем самым свои должностные обязанности. Однако на более высоком должностном уровне "данный факт не был своевременно доведен до ответственных сотрудников МЦ, что отсрочило возможность обнаружения аварийной ситуации. Доступ персонала в выходные дни — 6 и 7 апреля — не осуществлялся".

Также, при анализе логов (журнал событий ИБП) выяснилось, что на устройстве некоторое время назад меняли прошивку, настройки которой "по умолчанию" не предусматривают автоматический рестарт аварийной системы питания в случае пропадания или скачков электропитания.

Возможно, своевременная настройка этих устройств под чутким руководством главного инженера, ответственного, согласно его должностной инструкции, "за правильную, бесперебойную эксплуатацию, техническое обслуживание и своевременный ремонт всего оборудования" Медцентра, помогла бы не допустить нештатной ситуации, и те самые выходные запомнились бы ему чем-то хорошим.

Тем не менее, как следует из справки о материальном ущербе в связи с инцидентом, гелий для аппарата МРТ (порядка 3500 литров), его доставка и перелив обошлись бюджету учреждения в 2 млн 910 тысяч 700 рублей, еще 883 тысячи 566 рублей пришлось выложить за оказание услуг по восстановлению работоспособности источника бесперебойного питания (ИБП).



Сын скандальной М. Соловьенко "накуралесил" в Медцентре ДВФУ на 3,794 млн рублей. Фото: ИА PrimaMedia

Заявители считают, что данную проблему можно было решить сразу, если бы главный инженер Колесников К.Л. сообщил о проблеме руководству МЦ ДВФУ или написал в рабочий чат Медцентра, чтобы руководители подразделений своевременно отреагировали на скачок электроэнергии, предприняв превентивные меры, в том числе сотрудники отделения Лучевой диагностики увидели бы неисправность ИБП и включиил бы его в ручном режиме.

"Колесников был оповещен о поломке врио заведующего центром лучевой диагностики и должен был принять исчерпывающие меры по устранению выброса гелия из криогенной системы аппарата МРТ. Меры не принял, в результате чего аппарат вышел из строя. Были поставлены под угрозу качество и безопасность лечения пациентов.

В связи с вышеизложенным прошу провести проверку на предмет установления признаков состава преступления и привлечения должностного лица к уголовной ответственности", следует из текста обращения Медцентра в полицию Приморского края.



Журналисты работают на заключительном в сезоне заседании Законодательного собрания Приморья 24 июля. Фото: ИА PrimaMedia

Томограф это семейное

Константин Колесников работает главным инженером Медцентра ДВФУ с 2015 года. На эту должность он был переведен из этого же учреждения, куда в 2013 году устроился на должность менеджера по снабжению. На работу его принимал тогдашний директор Медцентра небезызвестный деятель приморского здравоохранения Олег Бубнов, которого местные и федеральные СМИ за размах в махинациях и темных схемах прозвали Бубновый туз. В марте 2019 года после многолетней истории с обысками, уголовными делами и содержанием под стражей, Бубнов был осужден по двум эпизодам преступлений о злоупотреблении должностными полномочиями. На вышестоящую должность Колесникова тоже переводил Бубнов.

Кстати, в том же 2013 году, когда Колесников решил связать свою жизнь со сферой здравоохранения, его мать, Мария Соловьенко на большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным дорвалась до микрофона и рассказала главе государства о проблемах приморской медицины. Она "как попрошайка" по ее собственным словам просила президента, чтобы не из бюджета, а от олигархов и "шайки в Минобороны", краю досталось 20 млн рублей на решение острой онкологической ситуации в Приморье.

После не самого изящного выступления Соловьенко из тех, что видел президент, за этой особой на какое-то время закрепилась слава "защитницы томографа". Но "кремлевский концерт" Соловьенко не был эталонным и по содержанию. Журналисты быстро выяснили, что приморская активистка озвучила Путину уже решенную проблему.

Путин: проблема с томографом во Владивостоке была решена месяц назад

Примечательно, что оба этих события — трудоустройство сына и забота "попрошайки" о судьбе Медцентра — произошли буквально друг за другом.

По факту заявления, поступившего в УМВД по Приморскому краю, проводится проверка.

В связи с большой общественной значимостью инцидента, описанного в публикации, а также последствий случившегося, выразившихся в создании угрозы качеству и безопасности лечения пациентов Приморского края, редакция ИА PrimaMedia просит считать этот материал официальным обращением в правоохранительные органы.