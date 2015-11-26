Почти 250 жительниц Приморья, находящихся декрете, отправили на бесплатное обучение

Большая часть из них уже завершила бесплатное обучение востребованным специальностям

тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Почти 250 жительниц Приморья, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в этом году получили направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 215 из них уже завершили бесплатное обучение востребованным специальностям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, в этом году женщинам в рамках краевой госпрограммы "Содействие занятости населения Приморского края" предлагают около 30 направлений обучения. Самыми популярными профессиями у жительниц Приморья в отпуске по уходу за ребенком остаются специалисты по кадрам и ПК-1С "Предприятие", кладовщик, бухгалтер, парикмахер, санитар, младший воспитатель.

По опыту специалистов, женщинам, которые длительное время не работали, посвятив себя воспитанию детей, сложно выйти после отпуска на прежнее место работы, не утратив квалификации.

"Безусловно, за это время теряются профессиональные навыки, устаревают знания. Мы предлагаем молодым мамам повысить квалификацию, получить образование по востребованным на региональном рынке труда профессиям", – комментируют в Приморском центре занятости населения.

В этом году в планах – направить на обучение 300 женщин в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.ъ

Отметим, мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предусматривает региональный проект "Содействие занятости женщин", который входит в национальный проект "Демография".

Цель реализации проекта: обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. Так, уже в следующем году обновить профессиональные знания и навыки в этот период смогут более 430 мам. Всего до 2024 года планируется направить на обучение почти 2,5 тысячи жительниц Приморья.

С подробной информацией и перечнем приоритетных профессий для обучения женщин в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет можно ознакомиться на интерактивном портале департаменте труда и социального развития Приморья.