Знаки отличия виновникам торжества вручил врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения края Виктор Фисенко

Почетными донорами России стали 30 приморцев. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Торжественное вручение удостоверений и нагрудных знаков "Почетный донор России" состоялось в четверг, 8 августа, в администрации Приморья. Знаки отличия виновникам торжества вручил врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения края Виктор Фисенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Заместитель главы региона подчеркнул особую значимость роли донорства в здравоохранении.

"Именно люди, постоянно сдающие кровь, составляют основу донорского потенциала региона. Ваша гражданская позиция вызывает восхищение. Ведь чем больше неравнодушных к чужой беде людей, тем больше шансов у больных на здоровье", – заявил он.

В этот раз звания "Почетный донор России" удостоены 30 приморцев – жители Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Артема и Дальнегорска.

Ольга Павловских в донорстве уже девять лет. За ее хрупкими плечами 24 донации цельной крови и 20 – плазмы. Почетное удостоверение и нагрудный знак из рук заместителя главы региона получил и Всеволод Казаков. Свое донорское движение он начал в 17 лет, и теперь, в 25 лет, уже стал почетным донором. Всеволод никогда не пропускает благотворительные акции по сдаче крови.

"Очень важно помогать людям. Я пришел к этому самостоятельно, еще учась в университете. После армии регулярно участвую в донациях. Испытываешь подъем сил, прилив энергии от того, что у тебя есть возможность помочь другим", – говорит Всеволод.

Почетным донорам федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов" в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" гарантирует меры социальной поддержки:

– ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года в соответствии с трудовым законодательством;

– внеочередное оказание медицинской помощи в медорганизациях государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы госгарантий;

– первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение;

– предоставление ежегодной денежной выплаты, которая в 2019 году составляет 14145,98 рубля.

Отметим, всего с начала года в Приморье звания "Почетный донор России" удостоен уже 81 человек. Главный врач региональной станции переливания крови Ольга Горева отметила, что в крае ширится донорское движение. Ежедневно в ее учреждение приходят более 100 доноров, что говорит о хорошей донорской активности.

"Сегодня в Приморье нет проблемы с донорской кровью. Это наше большое достижение", – обозначила она.

Справка: В день сдачи крови донор, безвозмездно сдавший кровь или ее компоненты, получает компенсацию взамен бесплатного питания, которая в настоящее время составляет 666 рублей.