Ливни опасной категории: какие районы Приморья еще зальет

Также метеорологи обещают похолодание на территории края

Дождь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

9 августа в крае сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности. Только теперь на юге края облаков и осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер, а вот на севере края и в центральных районах осадков будет больше.

Метеоэксперт сообщил, что на Приморье обрушатся тропические ливни и грозы, возможно резкое усиление ветра. Тайфун "Франциско" окончательно покинул территорию Приморья, но на смену ему приходит полярный фронт, который несёт с собой непогоду и похолодание. Температурный фон понизится на большей части края и будет варьироваться в районе 15-23 °С.

10 августа фронт сдвинется на юг и временно ослабнет, но температура воздуха останется относительно невысокой: от 17 до 27 °С. Переменная облачность сохранится, возможны осадки различной интенсивности.