Самогонщиков, взорвавших квартиру в Лесозаводске, доставили в ожоговый центр Владивостока

Одного из пострадавших транспортировала санитарная авиация
Происшествия 10:40
Самогонщиков, взорвавших квартиру в Лесозаводске, доставили в ожоговый центр Владивостока. Фото: pixabay.com

Двое мужчин из Лесозаводска Приморского края, которые получили сильные ожоги в результате взрыва бытового газа во время самогоноварения, транспортировали во Владивостокский ожоговый центр ДВОМЦ ФМБА России. Одному из пострадавших потребовалась авиатранспортировка, сообщает ИА PrimaMedia.

— Один был транспортирован санитарной авиацией, поскольку позволительно было, а второй наземным транспортом. Их доставили в ожоговый центр, где уже специализированную помощь им оказывают комбустиологи — специалисты, которые занимаются серьезными ожогами и ранами в результате таких происшествий, — рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

Напомним, взрыв в жилом пятиэтажном доме № 26 по улице Линейной в Лесозаводске прогремел в воскресенье, 4 августа. ЧП произошло из-за потери контроля над варением самогона.

В результате взрыва бытового газа пострадали две квартиры и лестничный проем подъезда. От хлопка газа в квартире пострадавших самогонщиков вылетели стекла, на стенах пошли трещины, также пострадали обои и натяжные потолки. Похожая ситуация — в соседней квартире, которая находится через стенку. От мощного взрыва там также выбило стекла и пошли трещины на стенах.

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