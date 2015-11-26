Любимый многими популярный продукт может погубить здоровье

Диетологи рассказали, какой категории лучше не употреблять его в пищу
Это интересно 10:25
Даже один кусочек сыра с плесенью некоторым грозит проблемами со здоровьем. Фото: pixabay.com

Проблемы с пищеварением могут возникнуть у некоторых людей при употреблении сыра с плесенью. Поэтому не всем гражданам рекомендуется этот деликатес.

По словам врача-диетолога клиники института питания РАМН Юлии Пановой, даже один кусочек сыра с плесенью некоторым людям грозит проблемами со здоровьем. Причина — аллергия на казеин. Это один из основных белков молока, а также непереносимость лактозы.

Таким людям лучше не употреблять рокфор, дорблю, камамбер, бри, которые пользуются популярностью в том числе у жителей Приморья.

Сыры этих видов могут выделять токсичные вещества.

В первую очередь эти продукты нельзя давать детям до пяти лет, а также беременным и взрослым с проблемами желудочно-кишечного тракта, пишет aif.ru.

Карина Красилова

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здоровье продукты питания

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