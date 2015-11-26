Всего на соревнования заявлено 200 участников

В "Сахалинском триатлоне-2019" примут участие спортсмены из девяти регионов России. Фото: пресс-служба минспорта Сахалинской области

"Сахалинский триатлон-2019" (18+) состоится в селе Охотское Корсаковского района в субботу, 10 августа. Масштабное мероприятие будет проходить уже четвертый год подряд. В четверг, 8 августа в "СШ летних видов спорта" были организованы мандатная комиссия и брифинг, посвященный этому событию, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу минспорта Сахалинской области.

— У нас заявлено ровно 200 участников. Это 164 мужчины и 36 женщин. Представлены девять регионов России. Зарубежных спортсменов в этом году нет. Но мы надеемся, что в следующем году сумеем привлечь участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, — говорит главный секретарь соревнований Антон Воротыляк.

Для тех, кто заявился, приготовлены четыре дисциплины. Это "Суперспринт" (300 метров плавания + 8 км велогонки + 2 км бега), "Спринт" (750 метров плавания + 20 км велогонки + 5 км бега), "Олимпийская" (1,5 км плавания + 40 км велогонки +10 км бега) и Half 70.3 (1,93 км плавания + 90 км велогонки + 21,1 км бега). Кроме того, есть отдельная дисциплина для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры будут определены в четырех возрастных группах: от 18 до 39 лет, от 40 до 44 лет, от 55 лет и старше, а также абсолютная.

В "Сахалинском триатлоне-2019" примут участие спортсмены из девяти регионов России. Фото: пресс-служба минспорта Сахалинской области В "Сахалинском триатлоне-2019" примут участие спортсмены из девяти регионов России. Фото: пресс-служба минспорта Сахалинской области 1 / 2

На брифинге организаторы рассказали нюансы проведения триатлона, акцентировали внимание на различных мелочах (ведь как известно, любая мелочь сказывается на итоговом результате). Автобус из Южно-Сахалинска до места старта выезжает в 06:15-06:20. Сам старт запланирован на 08:00.

— Мы призываем участников не разъезжаться по домам сразу после финиша, а ожидать и приветствовать участников самого сложного забега "Half". Вы же понимаете, как важна и нужна поддержка на финише, — обращается к участникам главный судья соревнований Алексей Быков. – Мы постарались подготовить различные интерактивные площадки, так что скучать будет некогда.

Некогда скучать и самим участникам. Уже совсем скоро они выйдут на старт, чтобы проверить себя в одном из самых сложных спортивных испытаний.