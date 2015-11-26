Здесь же находится и памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам

Сквер на улице Борисенко официально стал сквером Хо Ши Мина. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Новая территория отдыха на улице Борисенко получила официальное название — cквер Хо Ши Мина. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте администрации Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

Долгое время сквер на улице Борисенко оставался заброшенным, пока за дело не взялись специалисты администрации Владивостока. Теперь здесь находится памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину, установлены лавочки и урны.

"Урны поставили, лавочки, а ведь раньше всего этого не было. Дворники целыми днями только и делали, что убрали весь сброшенный здесь мусор, но толку не было. Я живу на этой улице с 1987 года, и очень долгое время территория оставалась запущенной. А сейчас все очень хорошо стало, удобно. Администрация города сделала нужное дело" — рассказывает житель улицы Борисенко Марина Бродецкая.

В будние дни, а особенно по выходным новый сквер не пустует. Кто-то быстро пробегает по его дорожкам, а кто-то целенаправленно, как Алина Мелёшкина, приходит сюда гулять. Возможность передвигаться с малышом в коляске без помех дорогого стоит, говорит молодая мама.

"Здесь спокойно всегда, много зелени, цветов — очень уютно. Нам повезло, что теперь не нужно искать специальное место, где погулять с ребёнком".

Напомним, что всего в этом году преобразятся шесть популярных во Владивостоке мест отдыха: аллея Дениса Давыдова, сквер Анны Щетининой, территория в районе Енисейской, 23, сквер Невельского, детский парк на улице Черемуховой и сквер рядом с озером лотосов в поселке Трудовое.