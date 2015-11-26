Налог или тюрьма: в популярной у приморцев стране туристов ждет новое правило

Теперь покинуть это государство будет не так просто
Это интересно 12:10
Налог или тюрьма: в популярной у приморцев стране туристов ждет новое правило. Фото: pixabay.com

Туристы, которые прилетели в Малайзию, обязаны будут заплатить налог при вылете из страны. Такое нововведение начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Сумма налога зависит от категории поездки.

1, 9 долларов начнут оплачивать те граждане, которые пользуются эконом-классом. Вылетающие классами выше эконома, будут платить 50 национальных денежных единиц — это равно 11,9 долларам, пишет The Straits Times. Это касается тех туристов, которые вылетают в страны, членствующие в АСЕАН.

Кто вылетает по другим маршрутам эконом-классом, заплатит 4,7 долларов и 35 долларов за более высокие классы.

От налога освободят детей младше двух лет, а также тех граждан, которые путешествуют транзитом, и если их пребывание в стране длится не более 12 часов.

Власти Малайзии предупреждают, что тех, кто захочет уклониться от платежа при вылете, ждет тюремный срок до пяти лет или штраф в размере 238 тысяч долларов.

Отметим, что Малайзия является популярной у жителей Приморья страной для туристических путешествий.

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путешествие налоги туризм

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