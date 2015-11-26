Заседание экспертной группы прошло в администрации Приморья

Эксперты оценили ход реализации нацпроекта "Демография" в Приморье. Фото: Анна Пучкова

Первое заседание экспертной группы по реализации национального проекта "Демография" провели в администрации Приморья. Представители профильных ведомств и социально ориентированных некоммерческих организаций края дали оценку проводимой работе по созданию условий для повышения рождаемости и свои предложения по ее улучшению, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Открывая заседание, и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая напомнила, что сегодня в Приморье действуют 26 мер социальной поддержки семей с детьми, часть из них – прямой результат реализации в крае национального проекта "Демография". На эти цели только в 2019 году предусмотрели более 5 млрд рублей. Выплачено уже около 1,5 млрд рублей.

Претендовать на меры соцподдержки могут семьи, независимо от того, сколько детей в них воспитывается. Но особое внимание – семьям, которые готовятся к рождению первого ребенка.

"Последние данные показывают: в Приморье сокращается количество рождений первых детей. Вместе с тем наибольшие затраты родители несут именно при рождении первенца. Мы понимаем, что это всегда покупка всего с “нуля”, многим это решение дается нелегко, поэтому мы готовы и продолжим разрабатывать дополнительные меры, чтобы поддержать молодых родителей", – проинформировала Светлана Красицкая.

В ходе заседания экспертной группы подчеркнуто, приморцы активно пользуются существующими мерами поддержки. Отмечена значительная роль учреждений здравоохранения в снижении абортов, повышении доступности ЭКО для семей, страдающих бесплодием. Однако, предстоит усилить работу и по другим направлениям, которые напрямую влияют на решение приморцев о пополнении в семье. Опрос общественного мнения показал, что это жилищный вопрос, наличие доступной ипотеки, возможность отдать ребенка в детский сад, в том числе в раннем возрасте, и другие.

В числе возможных дополнительных мер, которые, по мнению экспертов, могут повлиять на повышение рождаемости в крае, – введение регионального материнского капитала на первого ребенка, предоставление многодетным семьям сертификатов на санаторно-курортное лечение. Участники экспертной группы предложили также проработать вопрос законодательного закрепления возможности работать неполный день для мам с несовершеннолетними детьми, создания онлайн-сервиса для удобного мониторинга наличия мест в детских садах.

Своим видением совместной работы по усовершенствованию демографической ситуации в Приморье поделились и представители НКО. Они подчеркнули: важно прислушиваться к мнению самих получателей мер поддержки, получать обратную связь, продолжать широкое информирование обо всех выплатах, компенсациях и других преференциях, на которые могут рассчитывать семьи с детьми.

В целом, общественники положительно оценили работу региональной власти по реализации национального проекта "Демография". Так, представитель общественного движения "Матери России" и руководитель автономной некоммерческой организации содействия молодой семье "Венец" Галина Курносёнок отметила: система мер поддержки, которая уже действует в крае, – хорошее начало.

"Сейчас политика государства в большей степени направлена на формирование благополучной семьи. Это небыстрый процесс. Работа, которая ведется сейчас в рамках нацпроекта “Демография” и других нацпроектов, закладывает крепкий фундамент для комфортной жизни в Приморье и создания семьи", – подчеркнула она.