Обучающие семинары по грудному вскармливанию будут регулярно проводиться во Владивостоке

Такое решение было принято по итогам организационного мероприятия на базе Приморского краевого перинатального центра
Общество 15:25
Грудное вскармливание. Фото: pixabay.com

Решение о проведении раз в квартал во Владивостоке обучающих семинаров по грудному вскармливанию было принято по итогам организационного мероприятия 8 августа на базе Приморского краевого перинатального центра. В рамках мероприятия сотрудники центра также рассказали аудитории – медицинским специалистам из муниципальных районов Приморья – о том, как настроить работу, направленную на поддержку грудного вскармливания в приморских учреждениях родовспоможения и детских больницах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии "Единая Россия".

День грудного вскармливания был организован по инициативе руководства Краевого перинатального центра и при поддержке департамента здравоохранения Приморского края в рамках реализации федерального партийного проекта "Здоровое будущее", приморским координатором которого является главный врач медицинского учреждения Татьяна Курлеева.

"Актуальность этой темы связана с нашей конечной целью как специалистов – снижением младенческой смертности, инвалидности, а также заболеваемости среди женщин и детей, — сообщила заместитель главного врача перинатального центра по педиатрии Елена Ахтанина и отметила, что кормление ребенка грудью до двух лет существенно отразится на его здоровье в дальнейшей жизни.

В рамках своего выступления она рассказала присутствующим – врачам-акушерам, гинекологам, педиаторам и реаниматологам-неонатологам со всего Приморья — о том, что кормление грудью является профилактикой неинфекционных заболеваний во взрослом возрасте – ожирения, сахарного диабета, гипертонии, ишемии, инфаркта, инсульта и ряда других. "Как сложится микробиом в кишечнике, таким будет обмен веществ в дальнейшей жизни", — резюмировала Елена Ахтанина.

Обучение специалистов медицинских учреждений различным методам внедрения и поддержки грудного вскармливания среди пациентов уже проводится на базе перинатального центра – в ближайшем будущем эти практикумы будут проводиться раз в квартал и обучение по каждой специальности – акушера, реаниматолога, педиатора — будет раздельным. Таким было основное решение этого организационного мероприятия.

"Будут проходить тренинги и курсы лекций — в планах и введение видео-трансляций на нашей базе! После выступлений лекторов – в том числе, специалистов Краевого перинатального центра – мы будем дискутировать с аудиторией на темы, которые актуализирует спикер", — сообщила Елена Ахтанина.

Все предложения по поддержке грудного вскармливания на территории муниципальных районов эксперты передадут на региональный уровень. Департамент краевого здравоохранения на мероприятии представляла главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка — она отметила, что администрация всегда поддерживала распространение этой практики естественного питания новорожденных. Но так как, по ее словам, предела в совершенстве нет, проведение курсов и тренингов на постоянной основе позволит вывести эту практику на качественно новый уровень.

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