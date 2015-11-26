Запасайтесь чесноком все, кто с вирусом знаком!

Осень – традиционное время профилактики простудных и вирусных заболеваний
Вместе к здоровью
Общество 08:59
Чеснок. Фото: ИА PrimaMedia

Октябрь – время, наиболее подходящее для того, чтобы перед зимой провести "техосмотр" или, пользуясь современным слэнгом, чек-ап организма. Культура следить за здоровьем предписывает не только не запускать болезни, но и проводить своевременную профилактику – ведь любую болезнь, как известно, проще предупредить, чем вылечить.

Поговорка "если простуду лечить, она пройдет за неделю, а если не лечить – за семь дней" наверняка известна каждому. Но можно ведь вовсе не простужаться! Для этого достаточно следовать простым "маминым" рекомендациям: одеваться по погоде, стараться держать ноги сухими – в этом помогут предусмотрительно купленные резиновые сапоги, не раз выручавшие приморцев минувшим летом. Также обязательной мерой профилактики станет включение в рацион таких полезнейших продуктов, как чеснок, мед, красный перец, шиповник и брокколи. Все они содержат необходимый людям витамин С и способствуют укреплению иммунитета – собственных защитных сил организма. Причем, для профилактики достаточно ежедневно разжевывать всего один зубчик чеснока – правда, стоит выбирать для этого время, не обязывающее к публичному общению, ведь пряный запах чеснока не располагает собеседников.

Классификация способов предупреждения простудных заболеваний включает также ограничение социальных контактов в период распространения вируса, повышение уровня личной гигиены, использование дезинфицирующих средств и, конечно, ежегодную вакцинацию. В Приморье прививочная кампания против гриппа стартует 1 сентября и продолжается до ноября. Этот период является оптимальным временем для иммунизации, поскольку у организма есть достаточно времени для того, чтобы сформировать стойкий иммунитет
Вакцинация проводится бесплатно для целого ряда категорий населения: детей старше 6 месяцев, школьников, работников медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, людей старше 60 лет, беременных женщин, призывников, людей с хроническими заболеваниями. В 2018 году вакцинацией было охвачено 45 % населения края. Ежегодно план по вакцинации увеличивается. Благодаря активной вакцинации населения регион уже два года подряд не входит в число территорий России, где был значительно превышен эпидемиологический порог и вводились массовые карантинные мероприятия.

Для новорожденных и младенцев защитным методом от простуды является естественное вскармливание. Во время питания малыш получает защитные иммуноглобулины, вырабатываемые материнским организмом. Защитная реакция длится до того момента, пока у ребенка самостоятельно не начнется выработка собственного иммунитета.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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