Ольга Богушева: Центр "Лео" передает свой опыт районам Приморья

Руководитель детского реабилитационного центра рассказала, как продвигается реализация проекта, выигравшего президентский грант

Ольга Богушева. Фото: ИА PrimaMedia

Детский реабилитационный центр "Лео" начал свою работу во Владивостоке более двух лет назад благодаря активной жизненной позиции Ольги Богушевой, мамы ребенка с инвалидностью, и партнерской поддержке Института вертеброневрологии и мануальной медицины. С самого начала деятельности центра он получает финансовую поддержку от властей и различных фондов. На эти деньги было закуплено специализированное оборудование – редкие для Приморья тренажеры и аппараты. Грантовая помощь позволяет проводить бесплатные занятия с детьми-инвалидами. До конца ноября курс реабилитации в "Лео" бесплатно пройдут 88 детей с отклонениями в развитии. О дальнейших перспективах проекта в интервью ИА PrimaMedia рассказала президент АНО "Детский реабилитационный центр "Лео" Ольга Богушева.

— Ольга Сергеевна, мы с вами встречались в июне. Насколько с тех пор продвинулся ваш проект, выигравший президентский грант?

— Срок реализации грантового проекта подходит к концу. Услугами комнаты сенсорной реабилитации охвачено довольно много детей, у них заметен прогресс, мы получаем благодарные отзывы родителей. Конечно, с окончанием срока гранта мы не прекратим заниматься с детьми. С этого года мы вошли в региональный реестр поставщиков социальных услуг и можем оказывать услуги детям с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным программам на хорошем уровне и по вполне доступной цене. Кроме того, мы ведем обучение специалистов из других городов и районов Приморья методу сенсорной реабилитации, и тоже получаем много положительных отзывов. Уже прошел первый курс обучения, в конце сентября будет второй, а всего мы запланировали провести три таких курса.

— Из каких муниципалитетов к вам приезжают учиться?

— Из Уссурийска, Находки, Арсеньева и, конечно, владивостокские сотрудники коррекционных садов и интернатов. Мы рады, что видим положительную динамику, что метод сенсорной реабилитации распространяется по краю, и у детей, живущих в глубинке Приморья, будет больше возможностей получить эти услуги.

— Расскажите и о других ваших проектах, получивших финансовую поддержку государства.

— Еще один наш проект "Помощь с доставкой на дом" в этом году выиграл не только президентский грант, но и получил краевую субсидию в размере 1 млн рублей, на другие статьи расходов. Сейчас мы начинаем приступать к реализации этого проекта, суть которого — создание в разных городах Приморья выездных патронажных служб для оказания медицинской, психологической и социальной помощи маломобильным детям на дому. Специалисты Института вертеброневрологии и мануальной медицины сначала сами пройдут обучение в Москве и в Клиническом институте мозга, который находится в городе Березовском Свердловской области. А затем мы организуем обучение четырех мобильных бригад во Владивостоке и в начале 2020 года приступим к непосредственному оказанию помощи детям-инвалидам. В течение 10 месяцев только одна наша бригада будет патронировать 15 детей. Это, конечно, меньше, чем общее число тех, кто нуждается в помощи, но надо с чего-то начинать. За 10 месяцев мы должны оказать 1800 различных услуг: в составе бригад будут работать инструкторы лечебной физкультуры (ЛФК), массажисты, психологи, дефектологи, логопеды. В реабилитации детей важна и роль родителей, потому что заниматься с детьми нужно интенсивно.

— С какими заболеваниями придется иметь дело мультидисциплинарным бригадам?

— Как правило, у детей множественные диагнозы – например, ДЦП включает задержку психоречевого развития и неврологические проблемы. Очень много детей с аутизмом. Со всеми мы занимаемся. У нас очень хорошие программы, которые приносят видимый результат. Кстати, на одну из них мы также получили краевую субсидию в размере 250 тысяч рублей, — это когнитивная реабилитация. Для детей с проблемами по неврологии будем проводить занятия в игровой форме. То есть, мы на месте не стоим – развиваемся, растем, обучаем других.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.