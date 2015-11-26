Иеромонах Иоанн: Праздник Покрова – особенный для Покровского храма

Ключарь главного приморского собора рассказал о предании Х века, положенном в основу великого православного праздника

Церковь Иоанна Кронштадтского в Покровском парке. Фото: ИА PrimaMedia

Покровский кафедральный собор, расположенный в одноименном парке Владивостока, получил свое название не просто в честь мемориальной территории, на которой он расположен. Само слово "покров" говорит о покровительстве – и отнюдь не о мирском. Что значит праздник Покрова Пресвятой Богородицы и почему он является особенным для главного владивостокского собора, в интервью ИА PrimaMedia рассказал иеромонах Иоанн, ключарь Покровского собора.



Иеромонах Иоанн. Фото: ИА PrimaMedia

— Отец Иоанн, расскажите, почему праздник Покрова отмечают в определенную дату, тогда как многие другие церковные праздники ежегодно меняют свое расположение в календаре?

— Для нас праздник Покрова Пресвятой Богородицы – особый, потому что престол нашего храма освящен в честь него. Этот праздник вообще особо чтимый на нашей земле, хотя корни его берут начало в Греции, где в Х, а по некоторым данным, в IХ веке произошло чудесное явление. Город Константинополь тогда переживал осаду варваров – с моря его окружили иноземные корабли. Понятно, что если бы враг вошел в город, это означало бы гибель или плен для тысяч жителей Константинополя. Осажденные надеялись только на помощь свыше и молились об этом в храме всю ночь. А под утро святому юродивому Андрею явилось чудо – он увидел Богоматерь с ангелами, будто она снимает с головы убор, покрывало – и простирает его над всем городом. Юродивый рассказал об этом видении другим людям – и некоторые из них также увидели явление Богородицы. А когда молившиеся вышли из храма, оказалось, что корабли, осаждавшие Константинополь, были рассеяны, и опасность миновала. Люди стали считать, что именно Богородица защитила своим заступничеством город.

— По поводу времени событий у историков нет единой позиции?

— Да, одни летописцы относят эти события к 910 году и говорят о нашествии на византийский Константинополь сарацинов, то есть, турков. По другим данным, события эти происходили в 866 году, и речь шла о славянах – наших предках. Историки-богословы трактуют предание так: потеряв в осаде материальные богатства – корабли, оружие, припасы – славяне приобрели нечто большее: духовность. Они впервые воочию столкнулись с неведомой силой, которая своим покровительством спасла православный город от разгрома.

— Значит, у этого праздника не существовало прототипа из народного или языческого календаря славян?

— Нет. Любопытно также и то, что у самих греков этот праздник не прижился, и сейчас его празднуют только в Русской православной церкви. Русская земля тепло приняла христианскую православную веру, которая впоследствии дала благодатные плоды. Сама идея небесного покрова, заступничества распространяется на каждого христианина. Богоматерь оберегает каждого, кто просит ее об этом в молитве, и утешает в напастях, скорбях и болезнях.

— Какие народные обычаи связаны с праздником Покрова?

— Праздник Покрова отмечается в твердую дату – 14 октября по новому стилю, 1 октября по старому. К этому числу, как правило, уже заканчиваются все полевые работы, люди готовятся зимовать. Издавна повелось в этот период играть свадьбы. После Покрова замужние женщины уже не появлялись на людях с непокрытой головой, это было позволено только незамужним девушкам.

— Сам праздник Покрова – не постный день?

— В зависимости от того, на какой день недели он выпадает. Постные дни в православном календаре – среда и пятница. В этом году Покров мы празднуем в понедельник, так что он не будет постным. В Покровском храме будут проходить праздничные богослужения: 13 октября в 16 часов, а 14 октября в 6.40 и в 9 часов утра пройдут две Литургии. Раннюю полуторачасовую службу проведет священник в церкви Иоанна Кронштадтского, а в 9 часов состоится большая архиерейская служба в храме – ее проведет Митрополит Приморский и Владивостокский Владимир. Приглашаем всех на наши богослужения.



Покровский кафедральный собор. Фото: ИА PrimaMedia

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