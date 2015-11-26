Назначен новый генеральный директор ООО ЛК "Сименс Финанс"

1 октября 2019 года главой лизинговой компании стал Максим Гончарук
Бизнес 7 октября, 09:00
Новым генеральным директором ООО ЛК "Сименс Финанс" стал Максим Гончарук. Фото: предоставлено компанией ООО ЛК "Сименс Финанс"

Новым генеральным директором ООО ЛК "Сименс Финанс" стал Максим Гончарук, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора и директора по управлению рисками. Максим стоял у истоков основания лизинговой компании "Дельта Лизинг", которая в 2011 году стала частью концерна "Сименс АГ". На протяжении 18 лет он эффективно управлял рисками и реализовывал стратегию компании как член правления. Новый генеральный директор планирует использовать свой опыт для дальнейшего развития основных направлений деятельности компании: финансирование приобретения клиентами оборудования, транспорта и техники; инвестиционная поддержка клиентов и партнеров "Сименс" в сферах промышленности, энергетики и здравоохранения, сообщили ИА PrimaMedia в ООО ЛК "Сименс Финанс".

Максим Гончарук имеет степень магистра Executive MBA Академии Народного Хозяйства при Президенте РФ. Свою карьеру в компании начал в 1999 году в должности эксперта по инвестициям, а уже в 2002 году занял должность заместителя генерального директора и директора по управлению рисками. На текущий момент живет и работает во Владивостоке, где находится головной офис "Сименс Финанс".

Томаш Кукульский, возглавлявший "Сименс Финанс" с 2016 года, продолжит работу в концерне "Сименс АГ" на руководящей позиции за пределами Российской Федерации.

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ООО ЛК "Сименс Финанс"

ООО ЛК "Сименс Финанс". Фото: ООО ЛК "Сименс Финанс"

Справка: ООО ЛК "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики.

Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 34 тысячи. При этом к 01.01.2019 портфель ЛК "Сименс Финанс" составил 57,2 млрд рублей, объем нового бизнеса за 12 месяцев 2018 года (по методике Leaseurope) – 39 млрд рублей. Подробная информация: www.siemens.ru/finance.

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