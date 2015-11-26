Во Владивостоке мужчина из мести работодателю сжег несколько эвакуаторов

Полиции "пироман" признался, что причиной поджогов стало увольнении без выплаты заработной платы

Сгоревшее авто. Фото: ИА PrimaMedia

Полиция задержала подозреваемого в серии поджогов автомобилей во Владивостоке. Мужчина рассказал, что совершал поджоги на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра о том, что неизвестный мужчина совершил поджег автомобиля марки Daewoo.

На место происшествия прибыли полицейские, которые установили, что на территории автобазы на улице Слуцкого неизвестный подожег два автомобиля, облив их горючей жидкостью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее судимого жителя Владивостока. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что совершил злодеяние на почве неприязненных отношений. Причина была в увольнении без выплаты заработной платы из компании, в которой он работал водителем эвакуатора. Также мужчина сознался еще в одном поджоге, совершенном им в Первореченском районе по аналогичной причине.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.