"Очень страшно ездить": люди про поездку в популярном транспорте

"Больше не поеду, страшно становится с такими водителями": сообщили горожане

Больше не поеду, страшно становится с такими водителями. Фото: pixabay.com

Во Владивостоке поездка в популярном такси закончилась неприятным исходом для пассажиров, и отрицательным отзывом для водителя. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик revizor_vdk.

"Мы воспользовались услугами данного такси, поездка стоила 225 рублей, мы дали водителю 500 рублей и 25 рублей монетами, две десятки и пять рублей. После этого водитель стал неадекватно себя вести, орал что ему не нужна "мелочь", хамил и очень грубо и агрессивно себя вел. В итоге деньги он все-таки взял, умышленно обсчитал нас на 50 рублей, мы сделали ему замечание и, тут водителя опять прорвало на грубости. Очень страшно ездить с такими неадекватными,"— пишет автор.

Многие пользователи оставили комментарии в пользу пассажиров со словами поддержки.

Согласна, только что ехала с таким неадекватным. Пока не припугнула его, что позвоню в компанию, и не напишу жалобу, его было не остановить. Несмотря на то, что я беременна орал и просто доставал глупыми разговорами.

Да, это такси совсем испортилось. Водители то до места ожидания не доезжают, то отказываются ждать.

Раньше было самое лучшее такси города, но в последнее время просто кошмар, когда вызываешь такси через их фирму, тебе приходит оповещение, что автомобиль подъехал. Выходишь, а машины с назначенным номером нет. Звоню оператору, а тот говорит, водитель заявку отклонил. Предлагают другой автомобиль или вызов другого такси. Слава богу, в городе есть другое такси. Услугами их больше не пользуемся.