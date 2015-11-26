Группа РусГидро в 2019 году представила для участия в конкурсе "МедиаТЭК" 77 проектов

Хабаровская генерация - призер Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2019". Фото: пресс-служба РусГидро

Проект филиала "Хабаровская генерация" АО Дальневосточная генерирующая компания "Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в Хабаровской генерации. Год пятый, 2018-2019" стал призером Пятого всероссийского конкурса "МедиаТЭК", проходящего при поддержке Минэнерго России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Группа РусГидро в 2019 году представила для участия в конкурсе "МедиаТЭК" 77 проектов. На региональном этапе заняли призовые места и вышли в финал более 50 проектов. В итоге победителями всероссийского конкурса в различных номинациях стало 12 проектов РусГидро, одним из них стал проект "Наставничество. Программа профориентации детей из детских домов в Хабаровской генерации. Год пятый, 2018-2019" в номинации "Популяризация профессий ТЭК" в категории "Пресс-службы региональных компаний ТЭК".

Ранее конкурсный проект филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК" стал победителем в региональном конкурсе "Организация высокой социальной эффективности" Хабаровского края и 1 место в конкурсе Минэнерго РФ на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в номинации "Молодёжная политика".

С 2014 года по инициативе ПАО "РусГидро" Дальневосточная генерирующая компания реализует проект социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов, который помогает детям подготовиться к самостоятельной жизни и получить специальность, востребованную на рынке труда. Программа по наставничеству реализуется силами энергетиков-волонтёров, которые на собственном примере воспитывают будущих профессионалов, формируют у ребят устойчивый интерес к инженерно-техническим и рабочим специальностям в энергетической отрасли.

За время реализации проекта проведено более 150 экскурсий на ТЭЦ и в Музей энергетики им. В.П. Божедомова, а также проведено более 70 лекций о профессиях и мастер-классов. Состоялось более 100 индивидуальных встреч наставников с учениками на территориях ТЭЦ для передачи навыков, адаптации в трудовом коллективе, погружения в профессию энергетика и других профессий, востребованных в отрасли. Программа по наставничеству в филиале "Хабаровской генерации" АО Дальневосточной генерирующей компании будет продолжена и реализована в других структурных подразделениях энергокомпании.

Основная задача этого проекта – внедрение инструментов ранней профессионализации детей, создание эффективных механизмов сопровождения и подготовки выпускников детских домов в процессе их обучения в профильных средних профессиональных учреждениях.