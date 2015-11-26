Всепобеждающая Трудовая партия Кореи празднует 74 лет со дня основания

Материал предоставлен Генеральным консульством КНДР во Владивостоке

Всепобеждающая Трудовая партия Кореи празднует 47 лет со дня основания. Фото: предоставлено Генеральным консульством КНДР во Владивостоке

10 октября 2019 года исполняется 74 года со дня основания ТПК, организатора и вдохновителя всех побед корейского народа. Она основана 74 года назад, точнее, в 1945 году.

ТПК руководствуется кимирсенизмом-кимчениризмом с его душой – идеями чучхе, идеями сонгун (приоритет военного дела). Суть идей чучхе в том, что хозяева в революции и строительстве нового общества – народные массы, у них самих – сила продвигать вперед дело революции и строительства нового общества. Идеи сонгун нацелены на то, чтобы, исходя из принципа приоритета военного дела, видеть в армии главную движущую силу в проведении революции и строительства нового общества. Все эти идеи созданы Ир Сеном в июне 1930 года, в период японской военной оккупации Кореи (1905 – 1945). С той поры корейская революция с знаменем этих идей начала вписывать в свою историю страницы побед.

У руля партии Ким Чен Ир, продолжатель идейных разработок и дела Ким Ир Сена, последовательно претворял в жизнь идеи чучхе, идеи сонгун. Он давно наметил и последовательно воплощал в жизнь курс на преобразование всей партии на основе кимирсенизма.

После кончины Президента Ким Ир Сена (8 июля 1994 г.) он определил вместе с идеями чучхе идеи сонгун как великую руководящую идеологию ТПК, сориентировал ее партийное строительство, партийную деятельность только так, как требуют идеи чучхе, идеи сонгун. Итак, она еще более окрепла как идеологически чистый кристалл, полный идей чучхе, идей сонгун, стала могучей партией, которая, несмотря ни на что, неизменно придерживается своих собственных принципов. Вот в чем один из главных факторов того, что она даже и в вихрях жесточайших акций коалиционных сил империализма в минувшем столетии, направленных на изоляцию и удушение КНДР, неизменно защищала знамя социализма без малейших колебаний, без никаких отклонений. Надо сказать, что идеи чучхе, идеи сонгун общепризнаны среди прогрессивных народов мира как руководящий идеал в свершении дела самостоятельности человечества.



Всепобеждающая трудовая партия Кореи празднует 47 лет со дня основания. Фото: предоставлено Генеральным консульством КНДР во Владивостоке

ТПК – партия с прочным единством и сплоченностью всех ее рядов. Единство и сплоченность партии – это, можно сказать, основной признак ее непобедимости и силы. Единство и сплоченность ТПК, основы которых заложены ее основателем Ким Ир Сеном, еще более укрепилась Ким Чен Иром. Он придал большое значение делу укрепления, как монолит, идейно-организационного единства и сплоченности партии, основанных на единой мысли и чувстве высокого морального долга, и активно направлял ее деятельность. В середине 1990-х годов всестороннее ведение

Ким Чен Иром сонгунской политики вывело на более высокий рубеж прочное единство и сплоченность ТПК. Единение идейной подкованности и боевой атмосферы у армии и народа, основанное на революционном воинском духе, превращение всего общества в более прочные, объединенные могучие общественно-политические силы подняло единодушие и сплоченность корейского общества на необычайную высоту. Все это позволило ТПК, ничуть не колеблясь, идти прямой дорогой социализма, в то время как в прошлом коммунистическим, рабочим партиям других стран пришлось переживать трагедию от раскола и крушения.

ТПК пользуется полной поддержкой и доверием со стороны народа. Секрет в том, что она построена как партия-мать, самоотверженно служащая интересам народа. Веришь в народ и опираешься на его силу – стократ побеждаешь, а если будешь отчуждаться от народа и отвергнут им – стократ не избежишь поражения. Таков был девиз жизни Президента Ким Ир Сена. Ким Чен Ир, воплотивший в себе этот идеал "поклоняться народу, как небу", уделял особое внимание превращению ТПК в партию-мать – такую, которая со всей ответственностью заботится о судьбе народа. При разработке каждой линии, политики он в полной мере воплощал в них стремления и требования народа. Он, выдвинув лозунги, такие, как "Вся партия – в гущу масс!", "Служу народу!", помогал всем партработникам всегда быть в народе и выполнять свой основной долг как слуги народа. Каким бы трудным ни было экономическое положение страны, неизменно осуществлялись им мероприятия в интересах народа, такие, как бесплатное медобслуживание и бесплатное обучение.

Председатель ТПК Ким Чен Ын без всяких отклонений претворяет в жизнь дело Президента Ким Ир Сена и Председателя ГКО Ким Чен Ира. Он, выдвинув лозунг "Все – на благо народа, во всем – опираться на народ!" как лозунг Трудовой партии, последовательно проводит политику, пронизанную любовью к народу, политику с отдачей приоритета народу. Под его руководством сегодня в КНДР повсеместно растут леса современных жилмассивов и комплексов эмоционально-культурной жизни народа. Происходят исторические перемены в строительстве могучего и процветающего социалистического государства, что является идеалом народа.

И неслучайно, что сегодня корейцы, называя Трудовую партию "партией-матерью", абсолютно доверяют ей и следуют за ней, они полны убежденности и готовности до конца делить общую судьбу с родной партией. Такая партия – непобедима. Такова истина, подтвержденная историей. ТПК торжествует и будет торжествовать.