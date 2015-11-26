Жесткий самосуд над водителем устроили во дворе (фото)

По мнению пользователей, водитель сам виноват и заслужил такого наказания
Это интересно 7 октября, 10:49
Жесткий самосуд на водителем устроили во дворе (фото). Фото: ИА PrimaMedia

В одном из дворов Владивостока местные жители устроили жесткий самосуд над автомобилем. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dps.control.

На улице Калинина местные жители закидали мусором авто, припаркованное рядом с мусорными баками.

Как отмечают пользователи, многих разозлила такая парковка неизвестного.

"Ребят, машину поставили очень давно, сутки точно стояла, возможно, люди устали. Мусор не вывозили столько же времени. Некоторым, неохота видеть полные баки у себя под окнами. Да и не один раз там машины так надолго паркуют. Там рядом ночная парковка есть, через 20 метров," — отмечает пользователь.

Другие пользователи согласны, что такие методы парковки требуют определенных мер наказания.

Видимо, машина, вывозящая мусор, не смогла его вывезти из за этого водителя.

Видимо, машина, вывозящая мусор, не смогла его вывезти из за этого водителя.. Фото: dps.control

Как сообщили пользователи, водитель сам виноват и заслужил такого наказания.

Как сообщили пользователи, водитель сам виноват и заслужил такого наказания.. Фото: dps.control

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парковки автомобильные мусор, свалка

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