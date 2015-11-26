Участок дороги Артем–Находка–Порт Восточный асфальтируют по нацпроекту БКАД

Ремонт трассы ведется после поворота в сторону поселка Врангель со 147 по 153 км
Национальные проекты 7 октября, 10:31
Асфальт. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники Примавтодора приступают к укладке асфальта на участках ремонта дороги Артем–Находка–Порт Восточный. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт дороги Артем–Находка по нацпроекту ведется после поворота в сторону поселка Врангель со 147 по 153 км, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Укладка асфальта начата на 151 км дороги. Ранее здесь фрезой был снят старый слой асфальтобетона. Сейчас наносим выравнивающий слой асфальтобетона, после него уложим еще два: по 5 и 7 см. Всего на этом участке будет отремонтировано 5,5 км дорожного полотна", – рассказали в Примавтодоре.

Отметим, что в ближайшие дни дорожники приступят и к снятию старого асфальтобетона на мосту через реку Партизанская, в связи с чем возможны временные ограничения проезда транспорта. Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательными на этом участке.

Напомним, всего в этом году в рамках национального проекта "БКАД" в Приморье отремонтируют 28,5 км краевых дорог. Это участки дорог Раздольное–Хасан, Артем–Находка–Порт Восточный, Сибирцево–Жариково–Комиссарово в районе сел Украинка и Жариково и дороги Хабаровск–Владивосток–Тавричанка. Также ведется ремонт в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации.

Написать автору
дороги

Альтернативный путь с проспекта Красоты во Владивостоке "добили" вывороченным люком

12:52

Есть за что: депутаты солидарны с критикой полпреда в адрес мэра Владивостока

7 октября, 13:30
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia