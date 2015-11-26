ГИБДД устроила массовые облавы на водителей

Свыше 12 тысяч водителей уже привлекли ответственности
Это интересно 7 октября, 11:17
ГИБДД устроила массовые облавы на водителей. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае проводят тотальные проверки тонированных автомашин. Уже свыше 12 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщают ведомости, сначала 2019 года в Приморском крае выявлено 12 тысяч 44 затонированных автомобилей. Водители автомашин привлечены к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, — отмечают эксперты.

Во время того, как водитель был пойман с нарушениями, он обязан устранить тонировку на своем авто. В случае отказа либо отсутствия возможности устранения изменений, внесенных в транспортное средство на месте выявления нарушения, водителю выдается требование об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения.

Также водителю доводится информация о том, что в случае неявки на осмотр в подразделение Госавтоинспекции в течение указанного времени, регистрация данного транспортного средства будет прекращена (аннулирована) в соответствии с действующим законодательством, как не соответствующего требованиям безопасности дорожного движения.

Сотрудник полиции имеет право выписать водителю штраф за невыполнение требования об устранении нарушения по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации. Использование съемной "тонировки" также расценивается как правонарушение.

Многие водители ошибочно полагают, что быстрое устранение тонировки до того, как подойдет инспектор ДПС, освободит его от ответственности.

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