"До последней капли": случай на АЗС обсуждают в соцсетях

Во Владивостоке очевидцы сняли видеоролик, который порадовал общественность

Только так и заправляю!. Фото: dps.contro

Случай на местной АЗС Владивостока сильно позабавил водителей в очереди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dps.control.

На видеоролике, которым очевидцы поделились в сообществе, видно, как мужчина отчаянно раскачивает свой автомобиль, чтобы все содержимое в пистолете до последней капли попало в бак.

Пользователи очень активно обсудили поступок мужчины, многие признались, что тоже себя так ведут.

Если надо, буду шатать.

Тоже так делали. В Хабаровск прокатиться решили. Много, кстати, влезло после раскачивания.

Я делаю, когда до полного заливаюсь.

Только так и заправляю!