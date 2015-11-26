"До последней капли": случай на АЗС обсуждают в соцсетях

Случай на местной АЗС Владивостока сильно позабавил водителей в очереди, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dps.control.
На видеоролике, которым очевидцы поделились в сообществе, видно, как мужчина отчаянно раскачивает свой автомобиль, чтобы все содержимое в пистолете до последней капли попало в бак.
Пользователи очень активно обсудили поступок мужчины, многие признались, что тоже себя так ведут.
Если надо, буду шатать.
Тоже так делали. В Хабаровск прокатиться решили. Много, кстати, влезло после раскачивания.
Я делаю, когда до полного заливаюсь.
Только так и заправляю!