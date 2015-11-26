Пострадавшей оказали первую помощь, после чего уложили ее на носилки и спустили к подножию горы, передав врачам скорой (ФОТО)

Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ

Спасатели Находкинского отряда МЧС оказали помощь туристке, получившей травму ноги при восхождении на гору Чёртов утес в Партизанском районе Приморья. Женщине оказали первую помощь, после чего уложили ее на носилки и спустили к подножию горы, передав врачам скорой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

5 октября в 14.00 в Находкинский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении в составе туристической группы на гору Чёртов утёс в Партизанском районе Приморья женщина 1971 г.р. серьезно повредила ногу, предположительно получила перелом.

Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ 1 / 5

В район происшествия с необходимым снаряжением прибыли спасатели Находкинского ПСО в составе четырех человек. Они оказали пострадавшей первую помощь, наложили шины на травмированную ногу, после чего уложили женщину на носилки и приступили к её эвакуации.

Завершив спуск в 18.30, спасатели передали пострадавшую бригаде "скорой помощи", ожидавшей у подножия горы.