Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку

Пострадавшей оказали первую помощь, после чего уложили ее на носилки и спустили к подножию горы, передав врачам скорой (ФОТО)
Общество 7 октября, 11:37
Приморские спасатели сняли с Чёртова утеса сломавшую ногу туристку. Фото: ДВРПСО РФ

Спасатели Находкинского отряда МЧС оказали помощь туристке, получившей травму ноги при восхождении на гору Чёртов утес в Партизанском районе Приморья. Женщине оказали первую помощь, после чего уложили ее на носилки и спустили к подножию горы, передав врачам скорой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

5 октября в 14.00 в Находкинский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении в составе туристической группы на гору Чёртов утёс в Партизанском районе Приморья женщина 1971 г.р. серьезно повредила ногу, предположительно получила перелом.

1 / 5

В район происшествия с необходимым снаряжением прибыли спасатели Находкинского ПСО в составе четырех человек. Они оказали пострадавшей первую помощь, наложили шины на травмированную ногу, после чего уложили женщину на носилки и приступили к её эвакуации.

Завершив спуск в 18.30, спасатели передали пострадавшую бригаде "скорой помощи", ожидавшей у подножия горы.

Написать автору
спасатели

Трех подростков эвакуировали с хребта Чандолаз в Приморье

30 сентября, 17:40

Ушли за грибами и пропали: в приморском лесу искали дедушку с внучкой

22 августа, 11:35
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia