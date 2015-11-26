Сбербанк предложил рыбопромышленным компаниям ДФО инвесткредитование

Банк стал участником XIV международного конгресса рыбаков
Бизнес 7 октября, 11:44
Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. Фото: пресс-служба Сбербанка

Сроки финансирования до 15 лет и собственный консалтинг предложил Сбербанк рыбопромышленным компаниям с учетом основных потребностей отрасли. Об этом рассказал председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов на XIV международном конгрессе рыбаков. Специальные продукты банка призваны решить такие потребности рыбной отрасли, как обновление флота и расширение ресурсной базы, сопровождение бизнеса, хеджирование производственных и валютных рисков, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк предлагает инвестиционное кредитование (в том числе в рамках государственных программ), финансирование ранее понесенных затрат на инвестиционные цели, проектное финансирование для участия в аукционах и сделках M&A. Такие условия сотрудничества и кредитования смогут открыть новые горизонты развития рыбной отрасли.

Сегодня в дальневосточном регионе действует 340 рыбопромышленных компаний, а объем экспорта в США приближается к отметке в 4,5 млрд долларов. При этом общая численность флота – 550 судов, а их средний возраст 29 лет.

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