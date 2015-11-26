Сбербанк завершил расследование по выявлению канала утечки клиентской информации

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было
Общество 7 октября, 12:10
Сбербанк. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила сотрудника организации, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания. Угроза утечки клиентских данных, помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, отсутствует, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Отметим, что всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

"От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия "Бизон" и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление", — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, Сбербанк провел встречу с представителями ведущих СМИ в связи с ситуацией, связанной с потенциальной утечкой учетных записей кредитных карт в отношении 200 клиентов банка. Руководство Сбербанка проинформировало журналистов о ходе внутреннего расследования на текущий момент, о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, о тех действиях, которые предприняты банком для устранения сложившейся ситуации.

Написать автору
банки финансовые полиция Сбербанк

Остаться при своих: банк "Приморье" напоминает, как защититься от мошенников

16:56

Международную награду "APEC BEST AWARD" выиграла клиент банка "Открытие"

14:45

ВТБ Капитал Инвестиции совершенствует мобильное приложение для инвестиций

14:40
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia