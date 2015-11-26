Сбербанк завершил расследование по выявлению канала утечки клиентской информации

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было

Сбербанк. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами выявила сотрудника организации, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, он уже дал признательные показания. Угроза утечки клиентских данных, помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, отсутствует, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Отметим, что всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

"От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия "Бизон" и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление", — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Напомним, Сбербанк провел встречу с представителями ведущих СМИ в связи с ситуацией, связанной с потенциальной утечкой учетных записей кредитных карт в отношении 200 клиентов банка. Руководство Сбербанка проинформировало журналистов о ходе внутреннего расследования на текущий момент, о тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, о тех действиях, которые предприняты банком для устранения сложившейся ситуации.