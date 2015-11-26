"В каждом дворе таких хватает": сообщение с угрозами на авто взбудоражило народ

Во Владивостоке жильцы предупредили водителя, что они готовы пойти на радикальные меры
Это интересно 7 октября, 12:39
Иначе пеняй на себя!. Фото: pixabay.com

На минувшей недели, в воскресенье, 6 октября, жители обнаружили грозное послание на авто, которое стало одним из обсуждаемых пользователями в сети. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dpskontrol125rus.

В воскресенье, 6 октября, в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 24, жители обнаружили записку на лобовом стекле одного автомобиля. Текст сообщения был с угрозами, обращенный к водителю.

"А ничто, что из-за тебя, ни одна машина скорой помощи или пожарная не подъедет! И хватит ставить машину не возле своего дома. Иначе пеняй на себя!" — пишет явно раздраженный автор.

Пользователи полностью разделили позицию автора письма.

Сейчас должен подъехать автобус с людьми кричащими — "Да может он не надолго поставил! Что сложно пнуть колесо, чтобы хозяин вышел?! Или мое любимое: "Я обычно номер свой оставляю!"

Правильно — нечего ставить там, где не нужно. Ставь под свой дом. В каждом дворе таких хватает.

Положите ему (ей) аккуратно кирпич на капот авто, не поймет — ещё два на крышу, снова не поймет, там уже ваша фантазия пусть балуется, а на практике действенное предупреждение.

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