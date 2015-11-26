Как "умнеют" города: на IT-форуме в ДВФУ обсудили принципы современной урбанистики

О городах будущего размышляли представители крупного бизнеса и вице-губернатор Приморья по информатизации и телекоммуникациям

Вице-губернатор Сергей Максимчук. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Панельная дискуссия "Цифровое развитие регионов. Единое цифровое пространство городов будущего" состоялась в кампусе ДВФУ в рамках IT-форума Русский MeetUP (12+). Участники обсудили концепцию "умного города" и её внедрение в регионах России, а также предложили свои варианты решения возникающих проблем, сообщает ИА PrimaMedia.

Компанию "Ростелеком" на дискуссии представил директор макрорегионального филиала Александр Логинов. Он первым высказал мысль, которую в ходе обсуждения поддержали другие участники встречи: цифровое развитие – это не только про крупные города, но и про небольшие областные центры.

– Нам очень приятно, что на это поле заходит не только Ростелеком со своими стартапами, но и наши партнёры по цеху: компании МТС, МегаФон, Сбербанк. На мой взгляд, это очень полезно, потому что ждать милости от коллег с федерального центра не стоит. Мы расположены действовать исходя из того, что есть у нас. Первые истории по оцифровке бизнеса – первые в целой корпорации – мы сделали ещё пару лет назад. Сейчас я с помощью смартфона вижу работников на Дальнем Востоке, которые фиксируют сделанные инсталляции. Номера тут же в базу данных вносят, цифровой договор недавно внедрили. Сейчас мы в Южно-Сахалинске помимо системы распознавания лиц делаем умные остановки. Если вдруг случилась какая-то беда, можно подбежать, нажать на кнопку и рассказать, что произошло. На место тут же выезжает наряд полиции. Такие вещи позволяют сделать жизнь во всех городах комфортнее, – считает директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

Логинов также напомнил, что 50% людей на Дальнем Востоке живут в городах. По его мнению, правильно целиться не только в крупные города, но и в малые – такие, например, как Уссурийск. Он также рассказал про активно эксплуатацию биометрической платформы, которая позволит абсолютно всем предприятиям работать дистанционно, в том числе и медицинским учреждениям. Кроме него на дискуссии высказались представители МегаФона и Вымпелкома, которые рассказали о проделанной работе в области цифровых технологий и о планах на будущее.

– Тема "умного города" очень интересна. Что примечательно, полностью реализованных таких проектов нет не только в России, но и во всём мире. Даже на Москву – очень продвинутый в цифровой среде город – сложно ориентироваться. В моём понимании, "умный город" – это согласованная система, которая управляется из одной точки. Во многих регионах эту систему внедряют локально, для галочки: где-то устанавливают светофоры, где-то – остановки, но это ещё не "умный город". Мы в Приморском крае работать для галочки не будем, мы подходим комплексно. Сейчас совместно с муниципалитетами мы проводим исследование, чтобы понять уровень зрелости каждого города, их планы и потребности, ведь проблемы у всех разные. Во Владивостоке, например, остро стоит транспортная проблема, а в Уссурийске её нет, город ровный, квадратный. Им бы хорошо видеонаблюдение поставить, так как есть проблемы с преступностью. Мало кто знает, что во Владивостоке, например, умная система освещения, после внедрения которой удалось сократить траты на 30%, – рассказал вице-губернатор Приморья Сергей Максимчук.

С мнением вице-губернатора согласился представитель Сбербанка. Он рассказал об IT-разработках компании, которые внедряются в регионах России.

– На наш взгляд, будущее за вовлечением в цифровизацию частного бизнеса. Объекты должны строиться не государством и не за его счёт, но оно должно помогать и контролировать. Согласен с предложением целиться в маленькие города, причем у Дальнего Востока есть преимущество: здесь областные центры небольшие, но в них сконцентрированы все органы власти, инфраструктура – все элементы крупного региона. Сбербанк с удовольствием пилотирует на таких территориях какие-то решения, которые потом будет распространять. На Камчатке мы, например, тестируем "Монитор мэра" – это комплексное решение, которое помогает следить за всей дорожно-коммунальной техникой. Причем она позволяет точно увидеть, опустилась ли щётка, когда "подметалка" ехала по дороге, достаточно ли вылилось воды из поливалки или кто-то сэкономил, сливалось ли топливо. Как сказал Максимчук, в каждом регионе свои решения, но пока не очень понятно, как их "прикрутить" на одну платформу, – высказался директор управления по работе с региональным госсектором Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Шарафутдинов.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошло сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум (12+). В мероприятии приняло участие около 3 тысяч человек. На форуме собрались международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT-отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT-разработчики, стартаперы, инвесторы и представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).