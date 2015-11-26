"Ведутся женщины": новая схема обмана на парковках у ТЦ набирает обороты

Россиян предупредили, как распознать обман сразу, чтобы не попасться в ловушку

Новая схема обмана на парковочных местах у ТЦ набирает обороты. Фото: pixabay.com

Новая схема обмана на парковочных местах у торговых центрах, на которую попадаются женщины, набирает обороты. Метод "развода" прекрасной половины человечества описал автор Дзен-канала "Кирилл СТОшник", который сам стал свидетелем аферы. Между тем, схема, которую описал автор канала, по словам пользователей социальных сетей, на сегодня актуальна для российских городов.

Как же происходит весь процесс? По словам мужчины, который стал свидетелем махинации, он сидел в авто и ожидал свою супругу, когда она выйдет из торгового центра. В это время неожиданно на парковку подъехал автомобиль с битым бампером и припарковался таким образом, что битый бампер оказался под задним бампером другой машины, в которой за рулем находилась женщина, она уже собиралась отъезжать оттуда.

Но в этот момент мужчина выбежал из авто и начал кричать на автоледи, которая еще не двинулась с места. Мужчина упорно доказывал, что та поцарапала его машину, пишет автор канала.

Также он отмечает, что у него был видеорегистратор, где все могут посмотреть момент якобы столкновения. Мошенник, понимая, что афера не удалась, сразу прекратил какой-либо спор, сославшись на время, и уехал.

Как позже рассказали сотрудники ГИБДД, которых вызвала девушка, такие автоподставы стали частым явлениям в российских городах, поэтому девушкам, которые попали в похожую ситуацию, необходимо сразу вызывать на место ДТП инспекторов ДПС.

А сама схема работает следующим образом. Мошенник выслеживает свою жертву, до того как она заведет машину. Один делает заранее царапину наждачной бумагой на бампере, а другой быстро паркуется по ходу ее движения, тем самым обвиняя жертву в ее невнимательности, вымогая деньги. Так, что будьте внимательны.

"Неудивительно, что методом легкой наживы выступают женщины,"— отмечают пользователи.

Между тем в местных социальных сетях тема активно обсуждается. Оказывается, что и в Приморье такой метод пытались применить.

"Пытались также развести, но хорошо, что муж подошел и во всем разобрался", — написала горожанка в социальных сетях.