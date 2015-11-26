На трассе "Холмск — Аэропорт Шахтёрск" начали укладывать асфальт

Капитальный ремонт рассчитан на участки дороги "Холмск — Правда" автомобильной трассы "Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск"
Общество 7 октября, 15:35
Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск. Фото: пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ"

На участке дороги "Холмск — Правда" автомобильной трассы "Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск" начали укладывать асфальт. Ремонтные работы планируют закончить к ноябрю 2020 года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ".

В рамках капитального ремонта участка помимо асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в перечень работ входит установка опор освещения, а также обустройство заездных карманов остановочных павильонов.

Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск

Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск. Фото: пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ"

Подрядчик обязуется в текущем году выполнить максимально возможный объём работ. Контракт рассчитан до ноября 2020 года.

Напомним, до конца октября 2021 года планируется провести ремонтные работы на следующих дорожных участках:

  • участок № 1 (км 33+047 — км 33+951) проходит в границах села Правда по улице Станционая до сопряжения с существующим а/б покрытием;
  • участок № 2 (км 35+138 — км 36+477) проходит в границах села Правда от сопряжения с существующим а/б покрытием по улице Пригородная до земельного участка 65:08:0000039:375 (не доходя до него 90 метров);
  • участок № 3 (км 37+387 — км 38+508) проходит в границах села Прибой и начинается за 150 метров до дома № 18 по улице Набережная и продолжается до сопряжения с существующим а/б покрытием по улице Набережная в районе земельного участка 65:08:0000039:127;
  • участок № 4 (км 38+922 – км 41+497) проходит в границах села Серные Источники и начинается от сопряжения с существующим а/б покрытием по улице Набережная в районе земельного участка 65:08:0000039:15 и продолжается до водопропускной трубы через реку Белая.
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