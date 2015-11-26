На трассе "Холмск — Аэропорт Шахтёрск" начали укладывать асфальт

Капитальный ремонт рассчитан на участки дороги "Холмск — Правда" автомобильной трассы "Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск"

Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск. Фото: пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ"

На участке дороги "Холмск — Правда" автомобильной трассы "Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск" начали укладывать асфальт. Ремонтные работы планируют закончить к ноябрю 2020 года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ".

В рамках капитального ремонта участка помимо асфальтобетонного покрытия дорожного полотна в перечень работ входит установка опор освещения, а также обустройство заездных карманов остановочных павильонов.



Капитальный ремонт дороги Холмск — Правда автомобильной трассы Невельск — Томари — Аэропорт Шахтёрск. Фото: пресс-службу администрации МО "Холмский городской округ"

Подрядчик обязуется в текущем году выполнить максимально возможный объём работ. Контракт рассчитан до ноября 2020 года.

Напомним, до конца октября 2021 года планируется провести ремонтные работы на следующих дорожных участках: