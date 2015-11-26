Женщина попросила поделиться своей историей с интернет-пользователями

"На улице ночь и я с тремя детьми": в сети обсуждают поступок парня из Приморья. Фото: pixabay.com

В социальной сети активно обсуждают историю женщины с детьми и поступок парня, который не бросил ее в трудную минуту. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик mark2_che.

Это история произошла в городе Уссурийске, где молодой парень пришел на помощь женщине с тремя детьми.

"Здравствуйте, Марк. Если возможно, опубликуйте, пожалуйста, о героях нашего города. В субботу, около 22.00, возвращалась с тремя детьми с соревнований по каратэ. В этот момент загорелась лампочка датчика масла, и мы встали прямо на перекрестке (Блюхера — Раковская). На улице темно, детей высадила, что делать? Мимо проезжают люди, но именно в этот момент проезжал замечательный парень по имени Влад со своим другом. Этот замечательный парень помог нам, он с другом оттолкал авто с проезжей части, отвез детей домой, купил и залил масло, но оказалось, что поддон пробит и масло все вытекло на землю. В общем, машину отремонтировала на следующий день. Влад, огромное спасибо! В наше время ещё есть настоящие мужчины, которые могут помочь в трудной ситуации и безвозмездно помочь. Влад, спасибо вам огромное!" — прокомментировала женщина.

Интернет-общественность назвала парня героем и настоящим мужчиной.