Заявления от потенциальных держателей социальной карты принимают в Приморье

Необходимо обратиться в один из трех банков, присоединившихся к проекту (ИНФОГРАФИКА)

Социальная карта "Приморец". Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Начат прием заявлений от потенциальных держателей социальной карты "Приморец". Для этого необходимо обратиться в один из трех банков, присоединившихся к проекту, – Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Почта Банк, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Социальная карта "Приморец" – открытый проект, реализуемый при поддержке администрации Приморского края в рамках государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2013-2021 годы.

Для получения карты льготнику следует обратиться с заявлением в ближайший банк-эмитент, предоставив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус. В течение месяца банк сообщит клиенту о готовности карты.



Социальная карта "Приморец". Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, на начальном этапе пользоваться картой можно будет для безналичной оплаты товаров и услуг со скидками в организациях-партнерах – банковской сферы, здравоохранения, торговли, услуг и других. Сегодня это крупные торговые сети "Фреш 25" и "Реми", "Зеленый остров", "Помощник", "Белый кролик", аптечные сети "Любимая аптека" и "Вац", сети фитнес-клубов Platinum и фитнес-студии "Фитхэлс", а также стоматология "Клиника доктора Елистратова плюс".

С января 2020 года на карту будут перечисляться социальные выплаты, положенные владельцу.

Подробную информацию о проекте можно получить в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, отправив сообщение на inform@primorsky.ru.