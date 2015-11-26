Совершенствование системы tax freе позитивно повлияет на туротрасль – Ростислав Гольдштейн

Нововведение позволит избежать необходимости заполнения бумаг

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

Эксперимент по внедрению системы оформления электронных чеков tax freе стартовал 1 октября. В пилотном режиме система запущена на базе таможен московского авиационного узла. Нововведение позволит избежать необходимости заполнения бумаг и, как следствие, повысит оперативность оказания услуги и комфорт иностранных гостей, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая электронная система, когда ее запустят полностью, будет работать следующим образом: турист приобретает в магазине товар, ему выдается чек tax free со специальным штрих-кодом. Информация о покупке и выданном чеке автоматически направляется в единую электронную систему таможенных органов. Улетая из России, турист при прохождении таможенного контроля предъявляет товар и чек tax free таможеннику. Тот сканирует штрих-код, проверяет корректность данных и, если информация совпадает, проставляет в электронном виде отметки о вывозе товара с территории ЕАЭС. Далее информация в электронном виде передается оператору tax free и в ФНС, после чего осуществляется возврат туристу 18% от стоимости покупки.

— Электронная система в данном сегменте – не просто удобство, а необходимость. Для иностранных туристов, которые, находясь в путешествии, ценят каждую минуту, важна оперативность и, конечно, комфорт. Кроме этого, современный мир уже немыслим без цифровых программ, позволяющих без лишних усилий и траты времени получить ту или иную услугу. Можно с уверенностью рассчитывать, что электронные чеки tax free повлияют на рост продаж в российских магазинах. Когда нет необходимости заполнять бумажные документы и тратить на это много времени в аэропорту, туристы без сомнения позволят себе больше покупок, которые обходятся ему со скидкой. В целом, совершенствование системы tax free позитивно скажется на туристической отрасли страны и связанных с ней секторах экономики, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

По данным Минпромторга, наиболее активно tax free в России оформляют китайские туристы. Представителем Китайской Народной Республики был каждый второй иностранец, обратившийся за возвратом налога в 2018 году. На втором месте – жители США, на третьем – граждане Израиля.

Напомним, tax free начала действовать в России в 2018 году. Для обкатки системы выбрали Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Позже подключились города, где проходил чемпионат мира по футболу. В будущем планируется распространить систему на все города России.

Благодаря нововведению иностранные туристы возвращают налог на добавленную стоимость (НДС) 18% с покупок, сделанных в России. Механизм распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретенные в течение одного дня на сумму не меньше 10 тысяч рублей.