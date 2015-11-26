Во Владивостоке потеплеет к середине рабочей недели

Однако уже в пятницу в столице Дальнего Востока вновь похолодает, усилится северный ветер
Общество 7 октября, 16:12
Осень. Фото: ИА PrimaMedia

Температурный фон во Владивостоке начнет повышаться во второй половине недели. В ночные часы установится температура +10…+13°C, днем +16…+18°C. В последний рабочий день вновь похолодает, усилится северный ветер, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

На этой неделе погода в Приморье будет разной. Первый рабочий день будет теплым, на большей территории осадков не ожидается, лишь местами могут пройти небольшие дожди. Фон максимальных температур воздуха составит +18…+23°C, на побережье +13…+17°C. Но уже во вторник циклон вызовет на большей территории края дожди различной интенсивности и понижение температурного фона на 2–5 градусов.

В середине недели циклон сместится на Сахалин, осадки в Приморье прекратятся. На край распространится гребень антициклона. Ночь под влиянием антициклона станет значительно прохладней, на большей территории воздух выхолодится до +4…−1°C, на южном побережье теплее, до +10°C. Днем северные потоки поменяются на западные, и снова потеплеет — воздух прогреется до +13…+20°C. В четверг потепление продолжится, температурный фон ещё повысится на 3–5 градусов.

В конце рабочей недели подойдёт новый фронтальный раздел, но существенных осадков он не вызовет. В Приморье вновь похолодает.

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