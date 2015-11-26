Мобильный ликбез: приморцы пройдут обучение на бесплатной онлайн-платформе

Портал Gramota.mts.ru включает базовые уроки по мобильной грамотности и безопасности

телефон. Фото: https://pixabay.com

Приморские пенсионеры теперь могут изучать основы мобильной грамотности онлайн. МТС запустила платформу Gramota.mts.ru (12+), которая поможет пожилым и маломобильным людям научиться использовать возможности интернета в быту — оплачивать услуги ЖКХ без очередей, консультироваться с врачом онлайн, общаться через мессенджеры и быстро находить нужную информацию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МТС.

Портал Gramota.mts.ru включает базовые уроки по мобильной грамотности и безопасности. Уроки изложены очень доступно, компактно и наглядно. Курс осилит даже неопытный пользователь. Чтобы пройти обучение, нужно просто зарегистрироваться на портале и приступить к урокам, выбрав любую интересующую тему. Например, как выбрать правильный смартфон и настроить гаджет. Как выйти в интернет, оплатить квитанции, сделать и отправить фотографии, включить музыку или фильм, проконсультироваться с доктором, планировать финансы и найти друзей в социальных сетях.

После прохождения курса пользователь получит сертификат. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент, прогресс будет сохранен и доступен при следующем заходе пользователя на портал со своим логином и паролем.

"Портал Gramota.mts.ru стал логичным продолжением очень популярного в Приморье проекта МТС "Мобильная академия", который существует уже 7 лет. За эти годы сотни людей старшего возраста прошли обучение в нашей академии. А благодаря дополнительному онлайн-формату, еще больше пожилых и маломобильным приморцев смогут приобщиться к цифровому обществу и, тем самым, значительно повысить качество своей жизни. Практика показывает, что после прохождения курсов ученики элегантного возраста становятся полноценными пользователями: начинают не только активно общаться в соцсетях и мессенджерах, но и осваивают полезные сервисы", – прокомментировала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.