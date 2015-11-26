ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Для сделки клиенту необходимы только паспорт и СНИЛС
Бизнес 7 октября, 17:25
Дом. Фото: Денис Таушканов

С 7 октября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов в рамках программы "Победа над формальностями", снизив ставку на 0,25 п.п. до 8,9%. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке.

Программа "Победа над формальностями" предполагает оформление жилищного кредита без подтверждения дохода. Для проведения сделки клиенту необходимо лишь два документа – паспорт и СНИЛС. Предложение позволяет оформить ипотеку на готовый объект, квартиру в новостройке и апартаменты площадью от 100 кв.м по ставке от 8,9%. Денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять от 30% от стоимости квартиры.

"Стратегические цели ВТБ – клиентоориентированность и цифровизация — обеспечивают максимально удобные для заемщиков банка услуги. Теперь клиент сможет получить решение по кредиту по двум документам всего за сутки по ставке от 8,9%. Мы уверены, что такое предложение позволит семьям решить жилищный вопрос не только быстрее, но и по выгодным ценовым параметрам", – комментирует руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

За девять месяцев 2019 года в рамках программы "Победа над формальностями" банк заключил более 33 тыс. сделок на сумму около 80 млрд рублей, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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