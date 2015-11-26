Энергия Овнов, встречи Раков и перемены у Скорпионов: подробный гороскоп на 8 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ – время накопления знаний и энергии. Внутренние процессы подталкивают к независимости от окружения, к роли лидера. Выигрыш за теми, кто одновременно ведет несколько дел.

День ТЕЛЬЦОВ наполнен разнообразными возможностями. Быть удачными обещают крупные покупки, приобретения для дома и для себя лично. Вечер лучше провести на своей территории, за приятными занятиями.

У БЛИЗНЕЦОВ все зависит от того, решатся ли они на перемены. Дело, которому вы отдали много времени и сил, близится к завершению: пора переходить в новое качество. Некоторые ощутят сильное желание посетить места, где они никогда не были раньше.

Многие РАКИ настроены сейчас на встречи, поездки. Если есть возможность – надо побывать на свежем воздухе, прочувствовать силу природных стихий. Показаны бег, физические упражнения.

Возможно, большинству ЛЬВОВ не захочется напрягаться: гораздо более притягательной выглядит идея провести день в безопасности, эмоциональном покое. Непременно уделите время своему телу: дайте ему нагрузку, это принесет вам и физический комфорт, и эмоциональное удовлетворение.

У ДЕВ возможен выход на информацию, недоступную ранее. В социуме этот период подразумевает быстрые, напористые действия, и при этом – готовность к сотрудничеству. Хорошо пользоваться приобретенными ранее связями и опытом окружающих.

ВЕСЫ будут настроены на работу с тонкими энергиями. Рекомендуется искать опору внутри себя, хотя при необходимости можно обращаться и к тем, кто, как вы чувствуете, способен помочь вашему продвижению.

СКОРПИОНЫ, в вашем кругу может произойти какая-то перестановка, перераспределение ролей, после чего ход событий поменяет свое направление. Утреннее время как нельзя лучше подходит для оттачивания мастерства, а вечер – для того, чтобы определиться в личной жизни.

Прекрасный день для СТРЕЛЬЦОВ, настроенных на серьезную работу. У некоторых, правда, слишком много планов для одного дня, причем некоторые цели противоречат друг другу. Успех ждет в делах, в которых вы готовы экспериментировать, идти на риск.

У КОЗЕРОГОВ время борьбы с искушениями и серьезной работы над собой. День символизирует противостояние добра и зла, и люди часто попадают в ситуацию выбора. Возможно, вам предстоит отказаться от прежнего способа вести дела.

У ВОДОЛЕЕВ благоприятный день для работы над собой, интеллектуального труда, запоминания новой информации. В работе предстоит научиться совмещать творческий подход и здравый смысл. В свободное время рекомендуется посетить друзей или родственников.

В жизни РЫБ не исключены перемены, стечение обстоятельств может предложить новую роль. Хорошо сегодня взаимодействовать с профессионалами, заниматься ремонтом, что-то создавать. Наблюдается тенденция тратить деньги на друзей и на новые интересы.