Банк "Открытие" и платежная система "Мир" вернут 100%-ный кэшбэк

Новая совместная акция дает клиентам банка шанс получить 100% стоимости всех покупок по карте за месяц

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Банк "Открытие" и платежная система "Мир" запустили беспрецедентную совместную акцию, участники которой получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц*. Чтобы принять участие, достаточно просто оплачивать товары и услуги картой "Мир", выпущенной банком "Открытие", у любых торгово-сервисных предприятий, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".



Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте. При этом чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.



Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.



* Не более 50 000 рублей в месяц.



СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.