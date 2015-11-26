Жительница Владивостока поделилась своим рассказом в социальных сетях

"Можно убиться": горожане сообщили об опасности в популярном центре отдыха. Фото: pixabay.com

Жительница Владивостока сообщила об опасности, которой подвергаются дети в одном из популярных детский центров города. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик revizor_vdk.

По словам мамы, которая привела своего ребенка в детский центр, она была шокирована от увиденного там.

"Здравствуйте, хочу оставить отзыв о детском центре. Во-первых, мы пришли в то время, когда там находились уже взрослые дети на площадке, с малышом которому 2 года играть невозможно. Во-вторых, уборщица мыла игровой центр во время нахождения на нем детей, тряпки ведра с водой были в доступности. Третий момент, посмотрите, как заботятся о безопасности детей: разорванные сетки, голый кафель, торчащие гвозди, на лестницах нет сеток, маленькие дети просто могут упасть, острые углы, и все это удовольствие в 400 рублей. Розетки на уровне малышей без заглушек, куча не нужного хлама просто запихана в угол. Раскиданные и использованные маски,"— пишет встревоженная мама.

Пользователи с пониманием отнеслись к переживанием матери, и посоветовали водить ребенка в другие центры отдыха.

Да уж, а деньги брать готовы всегда.

А мы с малышкой (3 года) любим ходить в другой детский центр. Я сижу в пиццерии, тут же ребёнок развлекается. Помещение небольшое, но чего только там нет. Батут, горка, уголок для малышей, несколько игровых автоматов, яркая музыкальная карусель как, и самое нами любимое развлечение, сетка над головами над всем помещением. Как обезьянка там лазает. Абсолютно все заделано, ребёнок нигде не упадёт. Сетками все огорожено. Техника безопасности на высшем уровне. Можно спокойно сидеть и пить кофе с пиццей, кстати, очень вкусно все.

Там как-то вообще грустно всегда. Есть места, и повеселей и дешевле.