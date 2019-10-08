Организаторы конкурса "Лидеры России" расскажут о нововведениях в третьем сезоне

Организаторы конкурса "Лидеры России" (12+) в ходе пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, подробно расскажут о нововведениях и изменениях в регламенте третьего сезона. В частности, наставники представят запуск новых специализированных направлений конкурса, кураторство над которыми возьмут на себя выдающиеся деятели страны из разных отраслей, таких как здравоохранение, наука, финансы и технологии. Введение отдельных профильных специализаций позволит экспертам выбрать из самых активных и успешных специалистов идеальных управленцев своей же сферы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.
Кроме того, в ходе пресс-конференции организаторы конкурса "Лидеры России" представят новый формат тестов и модернизированный план для участников конкурса по прохождению всех этапов.
В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко; помощник президента РФ Андрей Фурсенко; заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова; старший вице-президента Сбербанка Юлия Чупина; руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров; заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Александр Садовский; председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.
Конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект АНО "Россия — страна возможностей", направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
Конкурс управленцев "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" по поручению президента Российской Федерации.
НЬЮСМЕЙКЕРЫ:
- Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса;
- Андрей Фурсенко – помощник президента РФ,наставник конкурса;
- Татьяна Голикова – заместитель председателя правительства РФ, наставник конкурса;
- Алексей Комиссаров – генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России";
- Юлия Чупина — старший вице-президента Сбербанка;
- Павел Безручко – председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России".
ДАТА И ВРЕМЯ:
8 октября 2019 года, 11.00.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, Москва-Сити, Башня "Империя", Пресненская набережная д. 6, стр. 2. 58 этаж, подъезд 4
КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:
Сергей Коляда, руководитель пресс-службы АНО "Россия – страна возможностей"
+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007
+ 7 (910) 647-88-88
По общим вопросам по пресс-конференции:
- Оксана Ачкасова, руководитель направления коммуникаций конкурса управленцев "Лидеры России"
+7 (905) 027-33-48
- Анастасия Контарева, пресс-секретарь конкурса управленцев "Лидеры России"
+ 7 (968) 512-22-02