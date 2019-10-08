Организаторы конкурса "Лидеры России" расскажут о нововведениях в третьем сезоне

В частности, наставники представят запуск новых специализированных направлений

Блокнот. Фото: ИА PrimaMedia

Организаторы конкурса "Лидеры России" (12+) в ходе пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, подробно расскажут о нововведениях и изменениях в регламенте третьего сезона. В частности, наставники представят запуск новых специализированных направлений конкурса, кураторство над которыми возьмут на себя выдающиеся деятели страны из разных отраслей, таких как здравоохранение, наука, финансы и технологии. Введение отдельных профильных специализаций позволит экспертам выбрать из самых активных и успешных специалистов идеальных управленцев своей же сферы, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Кроме того, в ходе пресс-конференции организаторы конкурса "Лидеры России" представят новый формат тестов и модернизированный план для участников конкурса по прохождению всех этапов.

В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко; помощник президента РФ Андрей Фурсенко; заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова; старший вице-президента Сбербанка Юлия Чупина; руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров; заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Александр Садовский; председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект АНО "Россия — страна возможностей", направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель проекта — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс управленцев "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" по поручению президента Российской Федерации.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:

Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса;

– первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса; Андрей Фурсенко – помощник президента РФ,наставник конкурса;

помощник президента РФ,наставник конкурса; Татьяна Голикова – заместитель председателя правительства РФ, наставник конкурса;

– заместитель председателя правительства РФ, наставник конкурса; Алекс ей Комиссаров – генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России";

– генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России"; Юлия Чупина — старший вице-президента Сбербанка;

— старший вице-президента Сбербанка; Павел Безручко – председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России".

ДАТА И ВРЕМЯ:

8 октября 2019 года, 11.00.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Москва, Москва-Сити, Башня "Империя", Пресненская набережная д. 6, стр. 2. 58 этаж, подъезд 4

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ:

Сергей Коляда, руководитель пресс-службы АНО "Россия – страна возможностей"

+ 7 (495) 198-88-92, доб. 1007

+ 7 (910) 647-88-88

sergey.kolyada@rsv.ru

По общим вопросам по пресс-конференции:

Оксана Ачкасова, руководитель направления коммуникаций конкурса управленцев "Лидеры России"

+7 (905) 027-33-48

oksana.achkasova@rsv.ru

Анастасия Контарева, пресс-секретарь конкурса управленцев "Лидеры России"

+ 7 (968) 512-22-02

ankont@yandex.ru