AI Journey начал путешествие в мир будущего с Владивостока

Сбербанк раскрыл все секреты применения искусственного интеллекта при анализе данных

Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Как c помощью искусственного интеллекта увеличить продажи, поднять эффективность производства, клиентского сервиса и маркетинга узнали участники масштабной конференции AI Journey, которая прошла в рамках форума Русский Meet Up, объединившего ИТ-сообщество АТР, сообщает ИА PrimaMedia.

Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Подобные мероприятия пройдут в Новосибирске, Томске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде и Санкт-Петербурге. Центральным событием форума Artificial Intelligence Journey станет двухдневная конференция AI Journey в Москве 8 и 9 ноября.

Сотни участников погрузились в мир больших данных, нейросетей и кодов. Специалисты банка показали свои разработки и научили применять искусственный интеллект в различных сферах бизнеса и повседневной среде.

Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: пресс-служба Сбербанка Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Председатель Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: пресс-служба Сбербанка 1 / 4

Цель – поделиться полученными знаниями, показать практическую пользу IT-разработок и дать программистам и студентам почву для новых проектов.

Открывая мероприятие, врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, отметил, что именно банки находятся на цифровой передовой в области обработки данных, этот опыт пригодится и другим компаниям.

— Для вас это хорошая возможность принести пользу большому количеству людей. Вам предстоит услышать много всего интересного, пообщайтесь между собой, попытайтесь договориться о чем-то конкретном, с чем вы можете работать в дальнейшем. Очень рад, что Сбербанк на Дальнем Востоке тоже занимает очень активную позицию, не все решается в Москве, мы тоже можем что— то придумывать и выносить это на федеральную повестку. Желаю всем продуктивного дня. Администрация Приморского края будет активно участвовать вместе с вами в тех инициативах, которые сегодня здесь появятся, — обратился к присутствующим Сергей Максимчук.



Врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук. Фото: пресс-служба Сбербанка

Мало кто представляет, но искусственный интеллект сегодня присутствует во всех сферах деятельности Сбербанка. Так, именно машина минимизирует риски и принимает решение об одобрении кредита. Для оформления уже не нужно заполнять 10 листов и сотни пунктов анкеты, за счет автоматизации процесс занимает нескольких минут. Нейросети помогают специалистам принимать более эффективные решения при найме сотрудников на работу. Диалоговые чат-боты и виртуальные ассистенты – это тоже разработки специалистов по искусственному интеллекту, направленные на снижение человеческих трудозатрат.

— Применение искусственного интеллекта в Сбербанке позволяет улучшать клиентский опыт и повысить внутреннюю эффективность. Создаются удобные и "умные" продукты, совершенствуется скорость и безопасность операций, машинам передается вся рутинная работа. В банке нет ни одного процесса, в котором бы не применяли искусственный интеллект — это наша стратегия развития. Мы хотим поделиться своими знаниями и вместе двигаться вперед, — отметил управляющий директор – начальник центра исследования данных Сбербанка Андрей Черток.

Управляющий директор – начальник центра исследования данных Сбербанка Андрей Черток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: пресс-служба Сбербанка 1 / 4

Никаких скучных лекций, динамичные презентации содержат только реально работающие схемы. Компьютерное зрение, анализ текстов, распознавание речи. С каждым днем источники данных увеличиваются, и их количество также растет. Владислав Дегтярев объяснил, как отсортировать телефонные переговоры, личные данные, документы с помощью нейронных сетей. За счет применения алгоритмов сокращается время необходимое на операцию.

— Использование компьютерного зрения снижает трудозатраты. Можно подставить свои виртуальные данные и получить новый кейс. Мы должны транслировать свои знания, чтобы у нас создавалась конкуренция, и мы стремились дальше развиваться. Без конкуренции нет здорового рынка, — отметил менеджер направления внутреннего аудита Дальневосточного Сбербанка Владислав Дегтярев.

Константин Еремин и Константин Алексин рассказали об идентификации по голосу. Программа способна в кратчайшие сроки выполнить объем работы, на которую человеку потребуется 10 лет.

— Компьютер делает все в сотни раз быстрее, он вспомнит телефонный разговор с одним и тем же человеком даже спустя годы. Это может пригодиться всем, кто сталкивается по работе со звуком — трейдерам, тем, кто совершает продажи или консультации по телефону, — рассказал Константин Еремин.

Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: пресс-служба Сбербанка Владивосток принял первую из серии региональных конференций по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey. Фото: пресс-служба Сбербанка 1 / 4

"Клепать нейронки" нынче в тренде. После такой базы знаний любой программист, освоив Python, может применять искусственный интеллект на своем предприятии, повышая эффективность рабочих процессов.

Юрий Калинин научил бездушную машину извлекать смысл из текстов.

— Когда мы извлекаем смысл, мы уже можем анализировать и использовать информацию. Например, в компанию приходят ежедневно около тысячи письменных обращений, простому человеку будет сложно справиться. И вот такая система автоматически их анализирует и сортирует для более полного анализа. Это очень доступный инструмент и мы хотим показать, что использовать искусственный интеллект может каждый. Сейчас очень модно создавать чат-боты, и это тоже очень просто на самом деле, — объяснил Юрий Калинин.



Эксперты в области искусственного интеллекта. Фото: пресс-служба Сбербанка

15 тем и около четырехсот слушателей, большинство из которых студенты Школы цифровой экономики ДВФУ, которой дал старт в прошлом году президент банка Герман Греф. Фактически на конференции прошла подготовка кадров для цифровой экономики, за которой стоит будущее.