Только это позволит остановить рост цен на билеты — авиакомпании нашли решение

Российские перевозчики уже представили свои предложения властям

Перевозчики предложили новый вариант сдерживания цен на билеты. Фото: Автор: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Российские авиакомпании объяснили, как остановить рост цен на билеты. Перевозчики предложили сразу несколько вариантов. Все они предусматривают выделение бюджетных средств.

Авиакомпании просят изменить планку демпфера. Это механизм компенсации стоимости керосина. Сейчас получить субсидию из бюджета перевозчики могут, если экспортная стоимость топлива с учетом таможенной пошлины и затрат на логистику превысит 48,3 тысяч рублей за тонну. Авиакомпании предлагают снизить этот показатель до 40 тысяч за тонну. Это позволит предотвратить рост расходов, связанных с подорожанием топлива, уверены специалисты.

В документе, направленном в кабмин, говорится, что если бы демпфер с такой планкой заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8—9 млрд в последующие годы.

Помимо этого, предлагается альтернативный вариант господдержки. Увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В этом случае за каждую тонну топлива перевозчики смогут получать не 3 тысячи рублей, а 7 тысяч.

За шесть месяцев 2019-го убытки авиакомпаний уже превысили 50 млрд рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. Одна из самых затратных статей –– авиатопливо. Для того чтобы частично возместить потери, перевозчики также просят оказать единовременную финансовую помощь — выделить 23 млрд рублей, пишет iz.ru.

Татьяна Набокова