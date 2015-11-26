IT-форум - это скачок в будущее: цифровые технологии будут внедрять на Дальнем Востоке

Главная профессиональная IT конференция Дальнего Востока прошла 4-5 октября во Владивостоке, в этом году в нее вошли два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум (12+). Основными темами форумов стали: цифровая трансформация региона, большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность и кадры для цифровой экономики. Как отметили участники, данный форум не только дает возможность обменяться экспертам в области IT-технологий своим мнением, но и повлиять на развитие образования, сообщает ИА PrimaMedia.
В форуме приняли участие более 3 тысяч человек, среди них федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.
Примечательно, что на форуме особое внимание уделили цифровой трансформации и переобучению сотрудников. Эксперты считают, что для развития цифровой экономики в первую очередь нужна переквалификация кадров.
Генеральный директор DNS
Автор фото: PrimaMedia
Вопрос с кадрами решается очень просто. Сейчас люди мобильны и иллюзия, что их можно огородить колючей проволокой, куда-то загнать и не выпускать – это не работает. Поэтому решить проблему с людьми очень просто, нужно сделать такое место, где им хотелось жить – это единственный способ. Нужно концентрироваться на том, чтобы людям было приятно здесь жить.
Проректор по развитию университета Дмитрий Земцов считает, что данный форум не только дает возможность обменяться экспертам в области IT-технологий своим мнением, но и повлиять на развитие образования.
Проректор по развитию в ДВФУ
Автор фото: ИА PrimaMedia
Сейчас развитие, кроме цифрового, нельзя даже представить. И университет, который является площадкой создания центров цифрового развития, может разместить у себя высокотехнологичные цифровые компании. Образ будущего выглядит так: студенческая аудитория должна соседствовать с центром разработки высокотехнологичных IT-компаний. Студенты должны естественным образом перетекать в офисы разработок, офисы разработок должны ставить задачи студентам и только в таком виде возможно создание настоящего плотного IT-сообщества, насыщенного компетенциями и людьми. Это будет развивать цифровую экономику в университетах, регионах и в стране в целом.
Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно проходили сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум (12+). На два дня, 4 и 5 октября, остров Русский стал местом встречи представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов.
Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).
Врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Цифровые технологии как раз и являются тем катализатором развития, который нам даст кратный рост эффективности, улучшение жизни и рост экономики, поэтому мы все осознаем важность этой работы. Мы уделяем особое внимание воспитанию кадров, изменению культуры текущих сотрудников, их переобучению, и в целом подходим комплексно к вопросам цифровой трансформации во всех отраслях жизнедеятельности Приморского края и Дальневосточного федерального округа в целом.