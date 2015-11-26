IT-форум - это скачок в будущее: цифровые технологии будут внедрять на Дальнем Востоке

Эксперты обсудили цифровизацию в регионах, кибербезопасность и развитие будущего

Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Главная профессиональная IT конференция Дальнего Востока прошла 4-5 октября во Владивостоке, в этом году в нее вошли два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум (12+). Основными темами форумов стали: цифровая трансформация региона, большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность и кадры для цифровой экономики. Как отметили участники, данный форум не только дает возможность обменяться экспертам в области IT-технологий своим мнением, но и повлиять на развитие образования, сообщает ИА PrimaMedia.

В форуме приняли участие более 3 тысяч человек, среди них федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Примечательно, что на форуме особое внимание уделили цифровой трансформации и переобучению сотрудников. Эксперты считают, что для развития цифровой экономики в первую очередь нужна переквалификация кадров.

Проректор по развитию университета Дмитрий Земцов считает, что данный форум не только дает возможность обменяться экспертам в области IT-технологий своим мнением, но и повлиять на развитие образования.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно проходили сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум (12+). На два дня, 4 и 5 октября, остров Русский стал местом встречи представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).