Во Владивостоке затопило проезд под жд-путями на Фадеева

В глубокой луже "утонули" два автомобиля (ВИДЕО)

Глубокая лужа образовалась под железнодорожными путями на Фадеева. Фото: dpskontrol125rus

Глубокая лужа образовалась под железнодорожными путями на Фадеева во Владивостоке. Проезд затруднен, в луже уже "утонула" легковушка и микроавтобус, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местные инстаграм-паблики.

Во Владивостоке ночью прошел небольшой дождь, ливневки не справились с приемом воды, в результате под железнодорожными путями на Фадеева возникла большая лужа. Отметим, что это место после дождя регулярно затапливает.

"Они там ремонт недавно делали, но ливневку не тронули, как тонули так и дальше будем тонуть"; "Там не в ливневках дело, а дело в глупых водителях, которые туда лезут" — пишут горожане.