Во Владивостоке затопило проезд под жд-путями на Фадеева

В глубокой луже "утонули" два автомобиля (ВИДЕО)
Происшествия 10:27
Глубокая лужа образовалась под железнодорожными путями на Фадеева. Фото: dpskontrol125rus

Глубокая лужа образовалась под железнодорожными путями на Фадеева во Владивостоке. Проезд затруднен, в луже уже "утонула" легковушка и микроавтобус, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на местные инстаграм-паблики.

Во Владивостоке ночью прошел небольшой дождь, ливневки не справились с приемом воды, в результате под железнодорожными путями на Фадеева возникла большая лужа. Отметим, что это место после дождя регулярно затапливает.

"Они там ремонт недавно делали, но ливневку не тронули, как тонули так и дальше будем тонуть"; "Там не в ливневках дело, а дело в глупых водителях, которые туда лезут" — пишут горожане.

Написать автору
дождь, ливень

Циклон принесет в Приморье дожди

7 октября, 15:23

Дожди и похолодание придут в Приморье в четверг

2 октября, 14:00
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia