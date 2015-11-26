Жесткое ДТП с дорогим авто произошло во дворе

В одном из дворов Владивостока, водитель на дорогом Ауди спровоцировал жесткую аварию. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dpskontrol125rus.
По словам очевидцев, сегодня, 8 октября, во дворе по улице Борисенко, д. 31, движение затруднено. Водитель Audi не убедился в безопасности своего маневра, и совершил столкновение с Toyota Axio.
Пострадавших нет.
Пользователи критично отнеслись к водителю Audi.
Видать не знает ПДД.
Водитель ауди талантище.
По-питерски привык ездить, по широким проспектам.