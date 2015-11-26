Жесткое ДТП с дорогим авто произошло во дворе

Водитель устроил утренний коллапс в одном из дворов Владивостока
Это интересно 11:05
Горожане сообщили о жесткой аварии, которая была спровоцирована Ауди. Фото: dpskontrol125rus

В одном из дворов Владивостока, водитель на дорогом Ауди спровоцировал жесткую аварию. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интернет-паблик dpskontrol125rus.

По словам очевидцев, сегодня, 8 октября, во дворе по улице Борисенко, д. 31, движение затруднено. Водитель Audi не убедился в безопасности своего маневра, и совершил столкновение с Toyota Axio.

Пострадавших нет.

Пользователи критично отнеслись к водителю Audi.

Видать не знает ПДД.

Водитель ауди талантище.

По-питерски привык ездить, по широким проспектам.

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