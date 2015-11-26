ВСК приняла участие в конференции Центрального банка РФ

Участники обсудили практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний
Общество 12:08

Конференция Центрального банка РФ "Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний" состоялась 24 сентября 2019 года в офисе Московской биржи. На мероприятии выступила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Целью конференции является предоставление возможности поделиться практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрением лучших из них в страховом секторе. Также участники смогли поделиться опытом измерения удовлетворённости клиентов, а регулятор рекомендациями для рынка финансовых услуг по улучшению клиентского опыта, а также снижения количества жалоб от потребителей, в том числе направленных в Банк России.

Аудитории была представлена презентация по теме "Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК". В ходе выступления Ольга Сорокина рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК. Участники встречи познакомились с клиентоцентричной моделью клиентского сервиса компании, в которую входит система работы с обращениями клиентов, система контроля качества обслуживания, система непрерывных улучшений, экосистема для клиента, а также управление жизненным циклом клиента.

В конференции также приняли участие представители Банка России и крупнейших страховых компаний, таких как СК "Сбербанк страхование жизни", "Альфа Страхование", "Группа Ренессанс Страхование", "Либерти Страхование", "Капитал Лайф Страхование Жизни", "Тинькофф Страхование", а также представители Всероссийского союза страховщиков, Дирекции скоростного сообщения РЖД и Московской биржи.

"Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти тридцатилетней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы рады, что Банк России организовал это мероприятие и предоставил возможность обмена опытом с коллегами. Уверена, лучшие практики будут внедряться компаниями, что увеличит доверие потребителей к страховой отрасли в целом", — рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

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