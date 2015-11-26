Возбуждено уголовное дело против жителя города Артема. Во Владивостоке мужчина пристанет перед судом

"Как конфетку": преступник "развел" ребенка на миллион рублей. Фото: pixabay.com

В Приморье преступник "развел" маленького ребенка на миллион рублей, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокураторы Приморского края.

Во Владивостоке перед судом пристанет житель Артема, обвиняемый в краже свыше 1 млн рублей у своих знакомых. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Первомайского района.

Следствием установлено, что преступление совершено в мае 2019 года ранее судимым 32-летним жителем города Артема. Приехав к дому знакомых и воспользовавшись отсутствием взрослых, он попросил находившегося в тот момент дома малолетнего сына хозяев квартиры передать ему пакет с деньгами.

Ребенок, не зная о намерениях гостя, передал мужчине пакет с хранившимися денежными средствами в размере 1,2 млн рублей.

На данный момент уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.