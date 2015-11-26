"Как конфетку": преступник "развел" ребенка на миллион рублей

Возбуждено уголовное дело против жителя города Артема. Во Владивостоке мужчина пристанет перед судом
Это интересно 11:48
"Как конфетку": преступник "развел" ребенка на миллион рублей. Фото: pixabay.com

В Приморье преступник "развел" маленького ребенка на миллион рублей, об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокураторы Приморского края.

Во Владивостоке перед судом пристанет житель Артема, обвиняемый в краже свыше 1 млн рублей у своих знакомых. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Первомайского района.

Следствием установлено, что преступление совершено в мае 2019 года ранее судимым 32-летним жителем города Артема. Приехав к дому знакомых и воспользовавшись отсутствием взрослых, он попросил находившегося в тот момент дома малолетнего сына хозяев квартиры передать ему пакет с деньгами.

Ребенок, не зная о намерениях гостя, передал мужчине пакет с хранившимися денежными средствами в размере 1,2 млн рублей.

На данный момент уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Написать автору
кража уголовное дело

Ограбившие банк жители Приморья предстанут перед судом

4 октября, 13:39

В Приморье украли 25 тонн рельс

16 сентября, 13:47

В Приморье вор-рецидивист обокрал собственную мать

11 сентября, 14:05
Кнопка "ЭРА-ГЛОНАСС" опять для нас: мораторий заканчивается, что дальше?
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia