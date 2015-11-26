Мошенник на условном сроке "кинул" двух владивостокцев и загремел на 6 лет "строгача"

Житель Спасска-Дальнего брал с доверчивых приморцев деньги за аренду несуществующих квартир
Происшествия 12:19
Мошенник на условном сроке "кинул" двух владивостокцев и загремел на 6 лет "строгача". Фото: ИА PrimaMedia

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор жителю Спасска-Дальнего Приморского края, который осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в августе и октябре 2018 года.

"Фигурант, действуя с целью незаконного обогащения, разместил на известном сайте объявлений ложную информацию о якобы сдаче им в аренду квартир, расположенных во Владивостоке. В дальнейшем он связывался с желающими снять квартиры лицами посредством мобильной связи и убеждал их внести предоплату в качестве задатка. Действуя подобным образом, лжеарендодателю удалось похитить 10 тыс. рублей у двух доверчивых граждан", — говорится в сообщения ведомства.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд (с учетом присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору) окончательно назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также взыскал с осужденного ущерб, причиненный потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил.

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