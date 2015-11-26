Ресторан "Супра" приглашает приморцев на праздник урожая 13 октября

Гостей ждут многословные тосты, рубиновое "киндзмараули", ритмичная лезгинка и тающие во рту хинкали
Общество 11:45
Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра"

Традиционно в середине октября грузины ярко, шумно и весело всей большой семьей отмечают праздник сбора урожая. Многословные тосты, рубиновое "киндзмараули", ритмичная лезгинка, тающие во рту хинкали и бескрайнее гостеприимство — все это ждет каждого жителя и гостя Владивостока, кто заглянет 13 октября на праздник урожая (18+) в ресторан "Супра" на Адмирала Фокина, 1б, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже второй год команда джигитов ресторана "Супра" устраивает щедрый праздник урожая Ртвели. В прошлом году вместе с командой супроводов жители и гости Владивостока приготовили сок из 1000 кг винограда и шашлык длиной 12 метров.

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В этом году семья ресторанов "Супра" готовит еще более щедрый праздник, на котором никто не останется без внимания. Не пропусти это событие! 13 октября в 11.00 будем петь, танцевать и веселиться, как это умеют делать в "Супра!"

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" Праздник урожая Ртвели пройдет в нашем городе второй раз. В прошлом году мы пожарили шашлык на 12-метровом мангале, а дорогие генацвале в специальных костюмах и обуви давили ногами целую тонну винограда.  В этом году праздник растет — 2 тонны винограда, 1000 хинкали, много подарков и тысячи улыбок дорогих гостей.  Мы любим отмечать праздники по-грузински щедро, весело, вкусно и приглашаем дорогих генацвале разделить с нами эту радость! " — отметили организаторы праздника.

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