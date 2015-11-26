Ресторан "Супра" приглашает приморцев на праздник урожая 13 октября

Традиционно в середине октября грузины ярко, шумно и весело всей большой семьей отмечают праздник сбора урожая. Многословные тосты, рубиновое "киндзмараули", ритмичная лезгинка, тающие во рту хинкали и бескрайнее гостеприимство — все это ждет каждого жителя и гостя Владивостока, кто заглянет 13 октября на праздник урожая (18+) в ресторан "Супра" на Адмирала Фокина, 1б, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже второй год команда джигитов ресторана "Супра" устраивает щедрый праздник урожая Ртвели. В прошлом году вместе с командой супроводов жители и гости Владивостока приготовили сок из 1000 кг винограда и шашлык длиной 12 метров.

Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" 1 / 5

В этом году семья ресторанов "Супра" готовит еще более щедрый праздник, на котором никто не останется без внимания. Не пропусти это событие! 13 октября в 11.00 будем петь, танцевать и веселиться, как это умеют делать в "Супра!"

Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" Праздник урожая Ртвели. Фото: предоставлено рестораном "Супра" 1 / 10

" Праздник урожая Ртвели пройдет в нашем городе второй раз. В прошлом году мы пожарили шашлык на 12-метровом мангале, а дорогие генацвале в специальных костюмах и обуви давили ногами целую тонну винограда. В этом году праздник растет — 2 тонны винограда, 1000 хинкали, много подарков и тысячи улыбок дорогих гостей. Мы любим отмечать праздники по-грузински щедро, весело, вкусно и приглашаем дорогих генацвале разделить с нами эту радость! " — отметили организаторы праздника.