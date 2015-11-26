Международную награду "APEC BEST AWARD" выиграла клиент банка "Открытие"

Проект по производству и реализации мягкого мороженого получил максимальное количество баллов от экспертов

Тематическое фото. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Клиент банка "Открытие" Екатерина Постоева стала первой россиянкой, завоевавшей гран-при конкурса лучших женских проектов в АТЭС "APEC BEST AWARD". Волгоградский проект победительницы OOO "Морожко" по производству и реализации мягкого мороженого получил максимальное количество баллов от экспертного жюри, в состав которого вошли представители государственного и частного секторов, члены общественных организаций экономик АТЭС, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Финал ежегодного международного конкурса "APEC BEST AWARD" (APEC Business Efficiency and Success Target Award) прошел 2 октября в Чили в рамках форума АТЭС "Женщины и экономика".

— Я счастлива получить эту награду. Ее вручение — свидетельство огромного внимания и поддержки женщин-предпринимателей в АТЭС. Это дополнительная мотивация для меня искать новые идеи для производства своей продукции, расширять мой бизнес и вдохновлять других предпринимателей. Я также благодарна банку "Открытие", современные продукты и сервисы которого значительно облегчают задачу по развитию бизнеса, — сказала Екатерина Постоева.

— Мы поздравляем Екатерину Постоеву и рады, что такие активные предприниматели выбирают для обслуживания своего бизнеса банк "Открытие". Таких клиентов мы называем "неприниматели", потому что они не принимают мысли, что их бизнес достиг предела и постоянно развиваются. Убеждены, что именно "неприниматели" меняют наш мир. Мы помогаем им в реализации ярких и смелых проектов, предлагая современные бизнес-инструменты и выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса, — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

СПРАВКА: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка "Открытие" является Банк России с долей 99,99%. "Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), НПФ "Открытие" (пенсионная индустрия), УК "Открытие", "Открытие Брокер" (брокерские услуги).